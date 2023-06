Symbol technologické vyspělosti. První čínské dopravní letadlo absolvovalo komerční let s cestujícími

První čínské dopravní letadlo domácí výroby absolvovalo svůj premiérový komerční let, který se stal důležitým milníkem v desetiletí trvající snaze země konkurovat západním výrobcům. Stroj Comac C919, poháněný dvěma proudovými motory, letěl v neděli 28. května jako let MU9191 společnosti China Eastern Airlines ze Šanghaje do Pekingu, informuje Al Jazeera.

Podle čínské státní televize CCTV letoun se 130 cestujícími na palubě „bez problémů dorazil“ do Pekingu v neděli krátce po půl jedné odpoledne, tedy asi 40 minut před plánovaným příletem (viz trasa na FlightRadar24). Peking doufá, že se letadlo C919 stane konkurencí pro zahraniční modely, jako jsou Boeing 737 MAX či Airbus A320.

Poprvé s cestujícími

První domácí proudové letadlo s velkým komerčním potenciálem má snížit závislost země na zahraničních technologiích, jejichž dostupnost komplikují zhoršující se vztahy mezi Západem a Čínou. Přesto mnoho komponent, používaných při výrobě čínského stroje, pochází od zahraničních dodavatelů, jako je General Electric Co, Safran SA a Honeywell International Inc.

Čínský prezident Si Ťin-pching označil tento projekt za triumf čínských inovací a státní média o letadle hovořila jako o symbolu průmyslové zdatnosti a národní hrdosti. „V budoucnosti si většina cestujících bude moci vybrat, zda chce cestovat velkým letadlem domácí výroby,“ uvedla televize CCTV.

Na záběrech bylo vidět, jak cestující vystupují z letadla a vstupují do terminálu, načež několik desítek zaměstnanců a úředníků zapózovalo pro fotografie při krátkém ceremoniálu na letištní ploše. První let „byl mimořádně hladký, pohodlný a nezapomenutelný. Myslím, že na to budu ještě nějakou dobu rád vzpomínat,“ řekl televizi CCTV jeden z cestujících.

Letoun C919 je produktem státem podporované společnosti Commercial Aviation Corp of China (COMAC), která jej začala vyvíjet před 15 lety. Jedná se o úzkotrupé dopravní letadlo vyrobené převážně z hliníkových slitin, poháněné turbovrtulovými motory CFM International LEAP. V běžné provozní konfiguraci přepraví 156 až 168 cestujících.

Takový čínský Airbus

Rozměry letounu C919 jsou velmi podobné rozměrům Airbusu A320 – jeho trup je široký 3,96 metrů, vysoký 4,166 metrů a má průřez 12,915 m2. Rozpětí křídel činí 33,6 metrů (35,4 metrů i s winglety) a předpokládaná nosnost letounu je 20,4 tuny.

Projekt počítá s cestovní rychlostí 0,785 Machu (450 kn; 834 km/h) a lety ve výšce až 12 200 metrů (39 800 stop). K dispozici budou dvě varianty: standardní verze s doletem 4 075 kilometrů a varianta s doletem prodlouženým na 5 555 kilometrů.

Stroje dodané společnosti China Eastern Airlines absolvovaly v lednu letošního roku několik zkušebních letů. V únoru musely být testy dočasně pozastaveny kvůli poruše obraceče tahu motoru. Vyřešení problému trvalo tři měsíce, takže další zkušební lety proběhly až počátkem května.

COMAC v lednu tohoto roku oznámil, že obdržel více než 1 200 objednávek od řady (zejména asijských) aerolinek. Do pěti let hodlá rozšířit svou roční výrobní kapacitu na 150 dopravních letadel. Firma rovněž vyvíjí ve spolupráci s Ruskem širokotrupý proudový letoun CR929.