Systém elektronického boje BriteStorm vytvoří celé flotily přízraků letadel

Společnost Leonardo UK, která je součástí globální korporace Leonardo, patří k předním výrobcům v oblasti elektronického boje. Nedávno představili nový systém pro tento druh válčení BriteStorm, který dokáže zahltit protivzdušnou obranu protivníka velkým množstvím falešných letounů a raket. Skutečné letouny a rakety pak snadněji pronikají paralyzovanou obranou.

Dnešní technologicky vyspělé armády mají k dispozici integrované systémy protivzdušné obrany, které sledují do velké vzdálenosti vzdušný prostor kolem hranic dotyčného státu. Pokud by se blížila velká skupina nepřátelských letounů a podobných objektů, protivzdušná obrana by spustila poplach a zapojila systémy, které se podílejí na obraně, od různých radarů a klamných cílů až po letecké síly a systémy s raketami země vzduch.

Senzory protivzdušné obrany by se v takových chvílích snažily co nejlépe identifikovat blížící se objekty, rozlišit jejich počet a typ, a především určit, jakou hrozbu vlastně představují. Co kdyby se ale najednou situace na radarech úplně změnila? Některé blížící se objekty by zmizely a současně by se objevila spousta nových, doslova záplava střel s plochou dráhou letu, za nimiž by postupovaly velké skupiny stíhacích letounů a bombardérů.

Některé systémy protivzdušné obrany by vůbec nemohly zasáhnout, zatímco další systémy by sice vypálily rakety, ale ty by úplně ztratily svůj cíl anebo by cílem proletěly a nic by se nestalo. Paralyzovaná protivzdušná obrana by rychle vyčerpala své kapacity, zatímco síly útočníka by udeřily na zamýšlené cíle a stáhly se zpět s jen minimálními ztrátami.

První testy již proběhly

Takový scénář by měl útočníkovi zajistit nový systém BriteStorm, který umí vytvořit rozsáhlé elektronické rušení a početné klamné cíle. V současnosti již má za sebou testy, provedené odborníky vývojové agentury britského letectva Rapid Capabilities Office (RAF RCO).

Koncept BriteStorm předpokládá, že systém bude instalovaný na různých leteckých platformách, nejlépe dronech či raketách, čili systémech bez lidské posádky, které poletí na špici útoku. Ve vhodnou chvíli BriteStorm vyšle mohutné elektronické signály, které vytvoří „přízraky“ a ochromí protivzdušnou obranu protivníka.

BriteStorm podle dostupných informací využívá technologii Digital Radio Frequency Memory (DRFM), společně s další technologií společnosti Leonardo Miniature Techniques Generator (MTG) a soustavou přijímačů Transmit Receive Module (TRM) a antén.

Podstatnou výhodou systému BritStorm je možnost programování pro konkrétní mise a také jeho váha 2,5 kg, což mu dává možnost instalace i na relativně malé letecké prostředky.