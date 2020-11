Systém „Lůžka on-line“ může sledovat obsazenost nemocnic. Stojí za ním robotici z ČVUT

Co nejlepší využití dat je často skloňováno jako jeden z hlavních způsobů, jak se nám může podařit porazit současnou druhou vlnu koronaviru. Stát sice začal určité informace zveřejňovat, jejich využitelnost ale není nejlepší. A tak stejně jako na jaře přišli na pomoc univerzitní vědci. Připravili on-line systém, který dokáže sledovat, kolik volných lůžek mají jednotlivé nemocnice a zdravotnická zařízení vzájemně propojuje.

Za projektem Lůžka on-line stojí Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze ve spolupráci s univerzitním start-upem TRIX Connections. Jeho idea je v jádru jednoduchá a v současné situaci, kdy nemocnice jsou extrémně vytížené, důležitá, přesto jednotná datová platforma zatím neexistovala - jednotlivé nemocnice využívají různé systémy, které spolu nekomunikují ideálním způsobem.

Zdravotnická zařízení však musí obsazenost lůžek intenzivní péče hlásit ministerstvu zdravotnictví. Vědci z ČVUT proto propojili všechny tyto systémy do jednoho většího (nejen data z nemocnic, ale i případných dalších poskytovatelů lůžkové péče), který funguje jako webová služba, kde jsou dostupné reálné informace o obsazenosti jednotlivých špitálů.

Pilotní verze úspěšně prošla testem

Informace mohou být rozděleny do více kategorií, například lůžka pro nejtěžší případy (ARO, JIP), standardní lůžka apod. Vše je postaveno na technologii Microsoft Azure a nezpracovává žádné pacientské ani osobní údaje. Podle zástupců ČVUT je zabezpečení srovnatelné s internetovým bankovnictvím.

Pilotní verze byla otestovaná ve Fakultní nemocnici Ostrava, přičemž na projektu se podílela Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. „Dne 2. listopadu 2020 byl proveden test spojení mezi nemocnicí a systémem, který potvrdil, že je systém připraven tato data přijímat a zpracovávat. Analogicky lze vytvořit strukturu pro všechny nemocnice v Moravskoslezském kraji a dále jej rozšířit na všechny kraje v ČR,“ uvedli tvůrci v tiskové zprávě.

Samozřejmě čím více nemocnic by se do projektu zapojilo, tím větší využitelnost celého systému může být. Nyní bude záležet, jaký zájem se zvedne ze strany krajů a vlády - právě kraje jsou často zřizovatelem jednotlivých nemocnic. Zatím se hovoří pouze o rozšíření do celého moravskoslezského regionu. Autoři celou datovou platformu dávají k dispozici bez úplaty.