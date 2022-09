Tabletka místo jehly. Vědci hledají způsob, jak cukrovkářům podávat inzulín příjemnější cestou

Kanadští vědci jsou o krok blíže k vytvoření snadno použitelných perorálních inzulinových tablet. V rámci aktuálního výzkumu zjistili, že potkani, kterým podali rozpustnou tabletu, vstřebávají inzulín stejně jako při podání inzulínové injekce. Pokud se výsledky jejich práce potvrdí, mohla by vést k levnější léčbě cukrovky, jež by byla pro mnoho diabetiků méně bolestivá.

Je to již více než sto let, co byl inzulin poprvé izolován a později syntetizován jako lék pro lidi, kteří ho potřebují k regulaci hladiny cukru v krvi. Lidé s diabetem prvního typu ho musí užívat celý život, protože si ho nedokážou sami vyrobit, zatímco lidé s diabetem druhého typu ho potřebují až časem, s ohledem na postup nemoci.

Místo jehly tabletka

Za celou dobu se nezměnil základní způsob podávání inzulínu, který je nutné aplikovat pomocí injekce. V současnosti sice existují automatická injekční pera, jež mohou tento proces usnadnit, ale i tyto přípravky způsobují určité nepohodlí a často jsou finančně nákladné.

Jedním z nejžádanějších cílů při výzkumu léčby diabetu je snaha o pohodlnější způsob podávání inzulínu. Dosavadní vývoj však nevedl ke kýženým výsledkům – základní problém spočívá v tom, že žaludeční kyseliny zničí požitý inzulín dříve, než se dostane do jater, kde je ho třeba. Vědci z University of British Columbia jsou přesvědčeni, že jsou k nalezení fungujícího řešení blíže než kdykoli předtím.

Výsledkem jejich práce není klasická tableta, kterou je nutné polknout. Přípravek s účinnou látkou se v tomto případě vkládá mezi dásně a tvář, kde se rozpustí. Po rozpuštění by relativně tenká membrána v této části úst měla v ideálním případě umožnit, aby se inzulin zcela vyhnul žaludku a dostal se krevním řečištěm do jater v neporušené podobě.

Experiment na potkanech přinesl nadějné výsledky

Nejnovější pokusy provedené na potkanech ukázaly, že tento experimentální způsob podávání funguje přesně tak, jak vědci očekávali. Téměř 100 % inzulínu z tablet šlo přímo do jater, zatímco při dřívějších pokusech se většina inzulínu hromadila v žaludku. Výsledky vědeckého bádání byly zveřejněny v červnu v odborném časopise Nature Scientific Reports.

„Ani po dvou hodinách po podání jsme v žaludcích testovaných potkanů nenašli žádný inzulin. Všechen byl v játrech – to je to, co jsme chtěli vidět," uvedl v prohlášení hlavní autor studie a doktorand Yigong Guo. Nejnovější verze perorálních tablet byla tedy potkany vstřebávána stejným způsobem jako inzulín podávaný injekčně.

„Tyto vzrušující výsledky ukazují, že jsme na správné cestě k vývoji inzulínového preparátu, který nebude nutné si píchat před každým jídlem, což zlepší kvalitu života i duševní zdraví více než devíti milionů diabetiků 1. typu na celém světě,“ uvedl profesor Anubhav Pratap-Singh, jež se na výzkumu podílel.

Ve vývoji jsou i další perorální formy podávání inzulínu, včetně několika, které byly nedávno podrobeny klinickým zkouškám na lidech. Ale vzhledem k tomu, že většina experimentálních léčebných postupů nakonec selže, je důležité mít na stole co nejvíce různých možností, aby se našla taková, která se dostane až do finální fáze.