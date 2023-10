Tady vzniká Hyperloop. Je 10× efektivnější než letadlo, ale od Muskovy myšlenky je k realizaci ještě hodně daleko

Už více než deset let svět mluví o Hyperloop. Elon Musk jej v roce 2012 představil jako „pátý způsob dopravy“ (první čtyři jsou automobil, vlak, loď a letadlo). Málo už se ví, že také on pouze zvedl koncept, který se v historii vynořil už několikrát. On a inženýři ze SpaceX jej rozpracovali a dali světu jako open-source projekt, aby jej mohl kdokoliv realizovat.





Hyperloop? Základní myšlenka je starší, než byste čekali. Řadu technologií, které najdou uplatnění v Hyperloop, už máme ve vlacích a letadlech.

V letech 2015 až 2019 ještě firma SpaceX pořádala Hyperloop pod competition – soutěž, která měla za cíl rozpracovat proveditelnost konceptu na zmenšených modelech. Pak Musk myšlenku Hyperloop upozadil, aby se mohl věnovat Tesle a SpaceX. Ještě v roce 2019 slíbil, že v následujícím roce postaví 10 kilometrů dlouhý vakuový tunel pro testy hyperloopových podů, ale je to jedna z těch věcí, které se nestaly.

Existují různé teorie (a některé hraničí s konspiracemi), proč Musk s Hyperloop přišel, ale to už je na jiný příběh.

Jedu se podívat na Hyperloop

Z prvního ročníku výše zmíněné soutěže si dvě ceny odvezli Španělé David Pistoni, Juan Vicén a Daniel Orient, o rok později zakládají startup Zeleros (jméno vychází z latinského celeris = rychlý) s cílem přivést Hyperloop do reality. V ambiciózním plánu je podporuje domovská University of Valencia, řada partnerů a investorů a v neposlední řadě Evropský inovační a technologický institut (EIT).





Zmenšený model Hyperloopu ve vstupní hale Zelerosu. Na všech prezentačních materiálech firmy vypadá takhle, ale jestli taková bude i finální podoba, vůbec není jasné. Než začne výroba, zbývá vyřešit ještě řadu inženýrských otázek (a některé z nich jsou zcela zásadní).

Díky EIT jsem se mohl podívat do valencijské centrály společnosti Zeleros, abych zjistil, jak dlouho to bude trvat a co všechno se musí vyřešit, než se po světě začneme vozit trubkami s odsátým vzduchem.

V pozvánce se psalo „come and ride Hyperloop adventure with us“. Myslel jsem, že se svezu prvním Evropským Hyperloopem. Jízda to byla, bohužel jen metaforicky. Než se v Evropě svezeme opravdu, ještě si pár let počkáme. A problém nebude v technologiích.



Vývojová laboratoř společnosti Zeleros na okraji Valencie.

„Evropa by se měla probrat,“ řekl Alejandro Gómez, viceprezident pro business development společnosti Zeleros. Narážel na přísný legislativní rámec, který jednoduše neprospívá inovacím – je prý zaručené, že první Hyperloop bude svištět tunely v Číně a Evropu pravděpodobně předhoní i Amerika a další regiony.