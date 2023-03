Tahle malá krabička za 33 tisíc Kč promění obyčejné auto v autonomní. Funguje i ve škodovkách

„Samořídící auta jsou podvod,“ tvrdil před pěti lety George Hotz, dnes 33letý ředitel společnosti Comma.ai. Už několik let pracuje na sadě Comma, která promění hloupá auta na chytrá a samořídicí.

Hotz založil startup comma.ai v září 2015. V rozhovoru pro Bloomberg tehdy prozradil, že pracuje na automatizaci vozidel založené na algoritmech strojového učení. V prosinci téhož roku předvedl na kalifornské dálnici funkční samořídicí vůz Acura ILX. Tamní odbor motorových vozidel reagoval vydáním zákazu.

Námluvy s Teslou

Hotz chtěl svou technologii prodat Tesle, a dokonce se setkal s Elonem Muskem. Ten mu měl nabídnout 12 milionů dolarů (270 milionů korun) za vytvoření samořídicího systému, který by mohl nahradit systém MobilEye tehdy používaný v Teslách.

27. října 2016 Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu informoval Hotze, že jím nabízený produkt musí být v souladu s federálními bezpečnostními normami pro motorová vozidla, a požádal o podklady, které by to potvrdily. Den poté Hotz na Twitteru uvedl, že projekt comma one byl zrušen a zveřejnil zdrojové kódy.

Dva roky se zdálo, že projekt zmizí v propadlišti dějin. V září 2018 se Hotz stal vedoucím výzkumného týmu a na místo generálního ředitele nastoupil Riccardo Biasini. Výsledek byl prezentován v lednu 2020 na veletrhu CES, kde firma předváděla pokročilou asistenci řidiče (ADAS) comma two. Zařízení mělo stát 999 dolarů.

comma three

Aktuálně firma nabízí sadu comma three, obsahující tři HDR kamery s rozlišením 1080p, dvě kamery pro sledování vozovky, jednu kameru s nočním viděním a hardware postavený na platformě Qualcomm Snapdragon 845 (známe z nejvýkonněějších smartphonů z roku 2018). Součástí jsou také nejrůznější senzory, mikrofony, Wi-Fi a LTE konektivita či schopnost určování polohy na základě satelitních pozičních systémů.

comma three v akci:

Systém nabízí funkce, jako je udržování vozidla v jízdním pruhu, adaptivní tempomat, asistent změny jízdního pruhu nebo sledování bdělosti řidiče. Kromě toho také automaticky nahrává záznamy z kamer do cloudu, kde jsou k dispozici k dalšímu použití (ve verzi zdarma po dobu tří dnů, v placené celý rok).

Zařízení se k autu připojuje přes konektor OBD-C, k zobrazování informací na OLED obrazovce s rozlišením 2160 × 1080 obrazových bodů slouží port USB 3.1 Gen 2. Dle výrobce podporuje více než 200 typů automobilů celé řady značek.



...včetně škodovek z let 2015 až 2022.

Instalace sady do auta sestává ze sedmi kroků a údajně by neměla zabrat více než půl hodiny. Nejprve je nutné sejmout kryty kolem vnitřního zpětného zrcátka a připojit kamery ke kabelům. Následuje natažení kabeláže, připojení řídící jednotky k OBD konektoru a instalace držáku kamery.

Postup instalace:

Sadu comma three lze pořídit na stránkách comma.ai za cenu 1 499 dolarů (asi 33 400 Kč). Ve výchozí konfiguraci je k dispozici interní úložiště s kapacitou 32 GB, v případě zájmu lze objednat verzi se 250GB SSD za 1 599 dolarů nebo 1TB SSD za 1 699 dolarů.

Mimochodem jedna comma three jezdí i v Česku: