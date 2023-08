Tajemní hackeři se v posledních týdnech zaměřují na teleskopy sloužící k výzkumu vesmíru

Tajemní hackeři během posledních týdnů útočí na velké teleskopy na Havaji a v Chile. V důsledku toho bylo dočasně vyřazeno z provozu deset observatoří a u několika dalších musely být ukončeny vzdálené operace.

Zmatení vědci, kteří přirozeně nechápou, proč se někdo snaží zastavit právě astronomický výzkum, nyní usilovně hledají způsoby jak zlepšit kybernetickou bezpečnost a pozorování obnovit.

Problém spočívá v tom, že pro řadu různých projektů už může být pozdě, neboť jejich „časová okna“ se v mezičase uzavřela.

Vědí, co činí?

„Když se lidé začnou zajímat o to, kde jsou data, budu muset říct, že žádná nemám, protože hacker se někde naboural do počítače. Nevím, jestli pro to nějaká náborová komise bude mít pochopení,“ konstatoval Luis Welbanks, postgraduální student astronomie na Arizona State University.

Je zvláštní, že NOIRLab (jejíž havajský teleskop Gemini North byl zřejmě napaden jako první) odmítla povahu kybernetických útoků upřesnit a nevyjádřila se ani k tomu, zda byly spojené s nějakou formou vydírání.

Podle některých odborníků nelze vyloučit možnost, že samotní hackeři si vlastně vůbec neuvědomují, co přesně dělají. „To je docela možné, že útočník ani neví, že útočí na observatoř,“ uvedl bývalý šéf NSF Cybersecurity Center of Excellence Von Welch.