Tajemství Cthulhu: Proč mají temné hory na rovníku Pluta bílé čepičky?

Na rovníku vzdálené trpasličí planety Pluto se rozkládá hornatá oblast, která je příznačně pojmenovaná Cthulhu. Temné horské masívy by se skvěle hodily do příběhů H. P. Lovecrafta. Na vrcholcích těchto hor a na okrajích kráterů v této oblasti se ale nacházejí světlé „čepičky“. Být to na Zemi, považovali bychom je za sníh.

Planetární vědci si nejprve mysleli, že pozorované světlé útvary v horách Cthulhu vznikají podobně jako na Zemi. Jen by nešlo o vodu, ale o metan, protože je řeč o místech, kde panují teploty kolem mínus 200 °C. Podle nedávno zveřejněné studie je to ale jinak. Na Plutu zřejmě funguje proces, který jsme zatím nepozorovali ani na Zemi ani na jiných planetách, s nimiž už máme nějakou bližší zkušenost.

Když byly před časem zveřejněny snímky New Horizons, na nichž byly bílé útvary v oblasti Cthulhu patrné, tak si ihned získaly pozornost. Nebylo ale jasné, jestli je tvoří především metanový led nebo spíše směs metanu a dusíku.

Metanový led s příměsí dusíku

Tanguy Bertrand z výzkumného centra NASA Ames Research Center a jeho spolupracovníci ve své nové studii tvrdí, že jde o víceméně čistě metanový led, s malou příměsí dusíku.

Badatelé jsou přesvědčeni, že nejde o produkt kondenzace metanu, která by byla podobná kondenzaci vody na Zemi. Bílé vrcholky hor Cthulhu jsou podle nich produktem rozvrstvení atmosféry Pluta, kde dochází k tomu, že ve vyšších výškách je v atmosféře díky proudění obsaženo více metanu. Metanový led by měl vznikat v noci, hlavně během zimního období.

V nižších výškách se před den zase vypaří. Vy výškách kolem 4 kilometrů je ale v atmosféře více metanu a může tam přes noc vzniknout tolik metanového ledu, že se přes den část tohoto ledu udrží v pevném skupenství. Když už se tam nějaký metanový led objev, tak se spustí zpětně vazebný mechanismus. Světlá plocha odráží více dopadajícího záření, takže dochází k ochlazování – a to více metanu se na daném místě přemění do podoby ledu.