Tajemství galaxie NGC 7727. Astronomové objevili nejbližší pár černých děr

V srdcích galaxií se nachází supermasivní černé díry. Někdy nemusí zůstat u jedné. Pokud jsou dvě, jde o důsledek galaktického kanibalismu, kdy se sloučí dvě galaxie. Podobné procesy mají hodně divoké finále, při kterém se zatřese celý vesmír.

Astronomové z Evropské jižní observatoře objevili nejbližší pár černých děr. Nachází se ve spirální galaxii NGC 7727 ve vzdálenosti 80 milionů světelných let.

Galaxie se stala podezřelou z galaktického kanibalismu hned z několika důvodů. Její ramena jsou rozcuchaná, což vzbuzuje minimálně podezření. V centru galaxií se také nachází výduť, což je husté seskupení hvězd.

V případě NGC 7727 jsou podobná jádra hned dvě – jedno v centru galaxie, jak bychom očekávali, druhé poblíž ve vzdálenosti nejméně 1 600 světelných let. Je tedy zřejmé, že NGC 7727 před časem pozřela menší galaxii, ale splynutí obou hvězdných ostrovů ještě neskončilo.

Menší jádro je zdrojem rentgenová záření. K jeho emitaci dochází, pokud černá díra svačí. Materiál, který do ní padá, se totiž zahřívá na extrémní teploty.

Pomoci přístroje MUSE na dalekohledu VLT v Chile byla získána spektra okolních hvězd, ze kterých je patrný jejich rychlý pohyb okolo centra, což poměrně jasně ukazuje, že se v jádrech galaxií nachází velmi hmotné objekty.

V případě jasnějšího jádra má černá díra hmotnost 154 milionů Sluncí, což je o dost více než „naše“ černá díra v centru Galaxie, která má jen 4 miliony Sluncí. Menší černá díra má hmotnost 6,3 milionu Sluncí, ale tento údaj je zatížen už poměrně velkou nejistotou okolo 50 %.

Pokud vezmeme i okolí, pak má první jádro hmotnost 50 miliard Sluncí, druhé jen 200 milionů. Důležitý je pak poměr hmotnosti černé díry a jádra. V případě toho většího je to 0,3 %, což je poměrně běžný údaj, který vědce nepřekvapil. V případě menšího je to ale kolem 3 %, což je hodně, ale ani to není překvapivé. Pokud se menší galaxie srazí s větší, přijde o část hvězd, což samozřejmě vede ke zvýšení zmíněného hmotnostního poměru.

Co bude s galaxií v budoucnu? Obě jádra se k sobě budou i nadále přibližovat. Za pár stovek milionů let se srazí. Při této kolizi se uvolní velké množství energie ve formě gravitačních vln – zavlní se doslova celý časoprostor.

Gravitační vlny vyvolává jakékoliv hmotné těleso. Při srážkách extrémních objektů, jako jsou černé díry nebo neutronové hvězdy, ale vznikají tak velké gravitační vlny, že je dnes už dokážeme na Zemi detekovat.