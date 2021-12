Tajemství růžových tabletek. Jak ibuprofen pozná, co a kde vás bolí?

Bolí vás záda, klouby, zub, hlava nebo něco jiného? Stačí spolknout (zpravidla růžovou) tabletku, jejíž účinnou látkou je ibuprofen, a během několika desítek minut se (obvykle) dostaví úleva. Jak je to možné? Pojďte se podívat, jak funguje toto nesteroidní protizánětlivé léčivo.

Začněme krátkou exkurzí do historie. Ibuprofen objevili v roce 1961 Stewart Adams a John Nicholson, kteří v té době pracovali pro britskou firmu Boots UK Limited. Zpočátku se prodával pod názvem Brufen, dnes je dostupný pod řadou dalších komerčních názvů – například jako Nurofen, Ibuprofen či Ibalgin.

Bolest jako signál organismu

Dle příbalových letáků pomáhají léky s ibuprofenem jako analgetikum (tj. tišící bolest) při bolesti hlavy, zubů, zad, kloubů, svalů a menstruační bolesti. Kromě jiného také snižují horečku a tlumí zánět. Účinek nastupuje zhruba 30 minut po požití tablety a v případě dávky 400 miligramů trvá u dospělých osob 4 až 6 hodin.

Když spolknete tabletku, dostane se do žaludku. V trávicím traktu se rozpustí a následně se postupně vstřebá do krevního oběhu. Odtud se rozptýlí do všech tkání – neznamená to tedy, že by se nějakým způsobem hromadila v jedné konkrétní oblasti těla, která vás bolí.

Podívejme se nyní na bolestivou oblast. Ve tkáních, kde pociťujete bolest, přeměňují některé buňky kyselinu arachidonovou na prostaglandiny, jež jsou zodpovědné za zánětovou bolest a procesy, jako je horečka a zánět. Prostaglandiny jsou označovány jako lokální mediátory, protože plní důležité funkce v blízkosti místa, kde byly vyprodukovány – působí tedy lokálně, nikoliv v celém těle.

Jak funguje ibuprofen?

Ibuprofen funguje tak, že zabraňuje produkci těchto zánět signalizujících molekul tím, že inhibuje typ enzymu označovaný jako cyklooxygenáza. Cyklooxygenáza (COX) je nezbytná pro syntézu prostaglandinů, takže úkolem ibuprofenu je snížení hladiny prostaglandinů vytvářených v těle a zabránění produkce molekul, které vedou k zánětu.

Léčivá látka se tedy sice krevním řečištěm rozptýlí po celém těle, ale úlevu od bolesti pocítíte pouze v těch místech, kde jste ji původně vnímali. Účinky ibuprofenu tedy zaznamenáte výhradně ve tkáních a svalech, které vytvářely velké množství prostaglandinů a způsobovaly bolest a zánět. Ve skutečnosti je však účinná látka nečinně přítomna i v jiných částech těla.

Přestože jsou léky na bázi ibuprofenu volně dostupné, neznamená to, že byste je měli užívat lehkovážně. Stejně, jako u každého volně prodejného léku, byste měli být velmi obezřetní v tom kolik a jak často ho užíváte, protože může mít velmi negativní účinky na žaludek a střeva.