Tak jak je to se sexem ve vesmíru? Bylo někdy něco? Nebo bude?

Občas můžeme narazit na zvěsti, podle kterých je sex ve vesmíru běžnou součástí astronautského života. Ačkoli se myšlenka sexu ve vesmíru může zdát zajímavá, neexistují oficiální zprávy nebo důkazy, které by potvrdily, že by astronauti během svých misí běžně měli sex.

Nebylo by to jednoduché

Sex ve vesmíru by rozhodně nebyl tak snadný a přirozený jako na Zemi. Mikrogravitace totiž představuje značné komplikace pro jakoukoli fyzickou aktivitu, včetně sexu. Bez gravitace je velice těžké udržet stabilitu a kontakt mezi partnery. Každý pohyb by způsobil, že se oba partneři začnou vznášet opačným směrem, což by komplikovalo jakoukoli snahu o fyzický kontakt.

Tvrzení o tajných experimentech týkajících se sexu ve vesmíru, jako byla výše zmíněná kapitola z knihy Pierra Kohlera, nejsou podložena důkazy. Navíc vesmírné agentury jako NASA a Roskosmos oficiálně popřely existenci takových experimentů. Tyto spekulace většinou vycházejí z nedostatku informací a senzacechtivosti médií.

Jedním z důvodů, proč zatím neproběhl žádný výzkum v tomto směru, mohou být konzervativní sexuální normy, neochota utrácet peníze daňových poplatníků nebo investorů za témata spojená se sexem nebo prostě fakt, že tato problematika nebyla v minulosti považována za prioritu.

Na druhou stranu je v rámci objektivity nutné dodat, že neexistuje žádný oficiální zákaz sexu ve vesmíru. Astronauti jsou dospělí jedinci, a i když neexistují explicitní pravidla zakazující sex, praktické a profesionální důvody jej činí velmi nepravděpodobným.

Praktické otázky o sexu ve vesmíru

Při dlouhodobém pobytu ve vesmíru je otázkou, zda by sexuálním radovánkám nebránila ryze fyzická omezení. Koncem loňského roku přinesl magazín New Scientist informaci, že let do vesmíru může u astronautů zvýšit riziko erektilní dysfunkce.

Otázky kolem sexu ve vesmíru

Tato domněnka vychází z pokusu provedeného na potkanech. Předchozí výzkumy ukázaly, že mikrogravitace snižuje srdeční tep a krevní tlak astronautů, u některých se dokonce objevily problémy se zrakem. Justin La Favor z Floridské státní univerzity a jeho kolegové zjistili, že let do vesmíru může vést k poruchám erekce.

Odborníci nejprve simulovali u potkanů mikrogravitaci pomocí tzv. vyložení zadních končetin. Při této metodě zvedli zadní končetiny 43 potkaních samců, naklonili je do úhlu 30 stupňů a v této poloze je drželi po dobu čtyř týdnů. Dalších 43 samců potkanů chovali obvyklým způsobem v klecích.

V rámci obou skupin potkanů byla zvířata vystavena různým množstvím simulovaného kosmického záření, tvořeného protony a ionty. Přibližně o rok později vědci u potkanů hledali známky erektilní dysfunkce. Zjišťovali je měřením jejich oxidačního stresu, kdy je hladina antioxidantů v těle nízká, což souvisí s erektilní dysfunkcí. S tímto stavem souvisí také endoteliální dysfunkce, tedy zúžení cév.

Vystavení potkanů jakémukoli množství záření vedlo k mnohem většímu oxidačnímu stresu a zúžení cév v erektilní tkáni kolem penisu ve srovnání se zvířaty, která nebyla vystavena záření. U potkanů, kteří byli vystaveni pouze mikrogravitaci, byly tyto rizikové faktory rovněž zvýšené, ale v menší míře než u potkanů, kteří byli vystaveni pouze radiaci.