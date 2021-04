Tak se to podařilo. Vrtulník Ingenuity se právě krátce prolétl nad Marsem

Tak se to podařilo. Po počátečních problémech s firmwarem v posledních dnech konečně vzlétl první mimozemský vrtulníček v naší soustavě a kdo ví, možná v celém vesmíru.

NASA se v živém přenosu pochlubila surovými snímky z roveru Perseverance, který odeslal k Zemi skrze svůj orbitální internet první sekvence snímků, na kterých je patrné, jak se dron vznáší několik metrů nad zemí a poté opět přistane.



Tým Ingenuity čeká, až se z orbitálního marsovského internetu MRN stáhnou snímky letu



Vrtulníček Ingenuity na povrchu Marsu



Vrtulníček Ingenuity několik metrů nad zemí



Ingenuity v letu

Právě to měl dnes Ingenuity za úkol: jen vzlétnout do výšky, chvíli se vznášet a zase bezpečně přistát. A byl to také první úkol v řadě, další letecké mise totiž budou následovat a helikoptéra s rozměry velké kvadrokoptéry ještě ukáže, čeho všeho je ve velmi řídké atmosféře Marsu schopna.