Takhle by mohla Starship poprvé vyrazit do vesmíru: Tým nadšenců vytvořil povedenou simulaci

Fanoušci společnosti SpaceX vytvořili povedené video. To ukazuje, jak by mohl vypadat první let připravované kosmické lodi Starship.

Jejich počin neunikl ani pozornosti samotného Elona Muska, který se o něm pochvalně zmínil na svém Twitteru. „Velmi se blíží skutečnému očekávanému letu,“ napsal.

Animace zachycuje průběh mise, během níž Starship vypustí stovky satelitů Starlink současně. Kromě toho nám také poskytuje další zajímavý pohled na to, jak by mohl vypadat blížící se start prototypu SN8.

SpaceX dělá vše pro to, aby se podobný scénář stal realitou co nejdříve. Mj. již začala i se sestavováním prototypů boosteru Super Heavy, který jednoho dne vynese Starship na oběžnou dráhu.

Jakmile bude tato kosmická loď plně funkční, Muskova firma bude moc do vesmíru dopravovat mnohem více užitečného nákladu. Připomeňme, že na palubu rakety Falcon 9 se vejde maximálně 60 výše zmíněných satelitů Starlink.