Takhle Musk šetří. Nové tesly jezdí z továrny na expediční parkoviště bez řidiče

Jestli jsem si z Muskova životopisu od Waltera Isaacsona odnesl jednu věc, tak je to neustálý tlak na efektivitu/zjednodušování/úspory. Tu touhu lze vidět v mnoha Muskových krocích a tohle je další ukázkový příklad…

Tesla oznámila, že auta právě vyrobená v továrně ve Fremontu nově dojedou na nakládací parkoviště autonomně, bez lidského zásahu. Využívají k tomu FSD, Full Self-Driving (Supervised), technologii pro autonomní řízení, která v běžném provozu vyžaduje dohled řidiče, tady však auta jezdí zcela prázdná. Ne každý zákazník si za používání FSD zaplatí, ale technologii má na palubě každé nové auto, takže proč ji nevyužít.

Propagační video, která Tesla s oznámením zveřejnila:

Z obou tweetů není zcela jasné, jestli má celá cesta 1,2 míle (necelé dva kilometry), nebo je ještě delší. Možná si řeknete, že jde o kousek, který mohou během chvíle odřídit živí lidé. Ale když tuhle chvíli vynásobíte cca 1500 vozy, které se denně ve Freemontu vyrobí, už se jedná o zajímavou úsporu na personálních nákladech.

Hrubý odhad zní, že Tesla takto denně ušetří kolem 10 tisíc dolarů, které by jinak zaplatila asi 40 řidičům. Ročně to je téměř 90 miliónů korun. Možná si řeknete, že jsou to v obratu automobilky drobné, ale vzpomínáte na dalších 90 miliónů za papírové dopisy? Když takové „drobné“ ušetříte na více místech, najednou je z toho znatelná konkurenční výhoda.

První dva kilometry cesty z továrny ve Freemontu:

A přidám ještě jednu novinku, která se týká výjezdu hotových tesel z továrny. V Giga Texas v uplynulých dnech zprovoznili více než 400 metrů dlouhý tunel, který (jak jinak) postavila Muskova Boring Company. Nové Cybertrucky jím snadno podjedou rušnou dálnici a nejkratší cestou se tak dostanou na exportní parkoviště.

V Muskově vesmíru musí i tahle cool stavba dostat cool jméno, takže se jmenuje Cyber Tunnel. Zajímavý je i zastřešený výjezd z tunelu – má tvar Cybertrucku a podobně jako Cybertruck je z nerezové oceli: