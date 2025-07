Takhle vypadá evropský robotický lovec tanků financovaný z unijních fondů. Starý kontinent má nápady, ale potřebuje peníze

Starý kontinent se činí a chrlí jednu robotickou platformu za druhou. Některé jsme si představili v sérii článků z brněnského obranného veletrhu IDET, no a dnes je na řadě ukázka dotovaná z unijního rozpočtu.

Řeč je o robotickém lovci tanků z programu MARSEUS – Modular Architecture and Reconnaissance System for Enhanced Unmanned Systems (anebo také Modular Architecture Solution for EU States) – financovaného evropským obranným fondem EDF.

Jedná se o společný projekt estonských Milrem Robotics, kteří dodali podvozek Type-X, kyperských SignalGeneriX, kteří přispěli vyhledávačem rádiového vysílání RFHunter, a konečně koncernem MBDA, který se postaral o věž.

Detekuje tank a zničí ho

Výsledkem je prototyp malého obrněného pásovce vyzbrojeného osmi protitankovými řízenými střelami AKERON LP s dosahem 20 kilometrů. Systém RFHunter je navržený tak, aby v oblasti bojiště detekoval vysílání na rádiových frekvencích a vytvořil si přehled o elektronické aktivitě. Díky této schopnosti, zkombinované s řízenými střelami, může zaměřit a likvidovat tanky, které nejsou přímo nadohled.

Nápady tedy v Evropě máme, know-how rozhodně také, takže už zbývá pouze robustní financování, aby nezůstalo jen u prototypů, ale mnohé next-gen technologie se proměnily v reálný produkt se smysluplnou výrobní kapacitou. Fondy jako EDF a další to mají v prvé řadě zrychlit a usnadnit.