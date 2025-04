Takhle vypadá mapa světa, když státní hranice nahradíme velkými řekami. Zkuste najít Česko

Každý čtenář si jistě z hodin zeměpisu pamatuje na definici pojmu povodí. Je to oblast, ze které voda odtéká do jedné konkrétní řeky. Hranici mezi sousedícími povodími tvoří rozvodí. Souvisejícím termínem je ještě úmoří, což je zase část pevniny, ze které všechna povrchová voda teče do jednoho moře nebo oceánu.

Adam Symington z projektu PythonMaps zpracoval geografická data HydroSHEDS a vytvořil nádherné kontinentální mapy s barevně rozlišenými povodími hlavních řek, které ústí do jednotlivých moří a oceánů.

Evropa

Česko jistě snadno identifikujete podle modrého povodí Labe, které sbírá vodu z Čech, rudého povodí Dunaje, které odvádí vody z Moravy, a konečně ještě tmavé Odry, která odvádí vody ze Slezska.

Pokud slepým mapám už nevládnete, níže najdete malý tahák s vyznačením Česka a ještě naši slepou mapku vodních toků a ploch v Česku (viz 12 netradičních map republiky). Tu jsme sestavili z otevřených dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Pokud jste Česko nenašli, tady máte tahák

Určitě se podívejte i na další hezké mapy od Adama na jeho webu. Zpracoval třeba populační mapy nebo mapky zalesnění. My si na následujících listech ukážeme vodstvo ostatních kontinentů.