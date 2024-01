Takové ty drobné lži Elona Muska. Jak to bylo s Cybertruckem, který táhl Porsche a při tom porazil jiné Porsche…

Tesla v prosinci předala první Cybertrucky prvním zákazníkům a udělala z toho velkou show pro média a veřejnost. Patrně nejpůsobivější marketingový veletoč byl sprint na čtvrtmílové trati, ve kterém Cybertruck porazil Porsche 911, i když při tom na vozíku táhnul další Porsche 911. Skvělý nápad! Zapůsobil i na mě, takže titulek článku o produkčním Cybertrucku vypadal takhle:

Problém je, že celá ta sprintovací show byla zavádějící a nakonec i lživá. Tak předně… Musk na pódiu říká: „(Cybertruck) dokáže táhnout Porsche 911 na 1/4 míle rychleji, než dokáže Porsche 911 jet samo.“ Jenže záběry jsou ze závodu na 1/8 míle…



Tohle řekl Elon…



…pak následuje informace o tom, jak rychle Cybertruck přejede čtvrtmílovou trať, tenhle screenshot je z videa, které má Tesla stále na svém kanále…



…a tohle jsou záběry, které dokazují, že závod proběhl na poloviční trati. Všimněte si tribun, 1/8mílové čáry a časomíry v dáli na 1/4mílové čáře.

Téma podrobně zpracoval youtuber Jason Fenske na svém kanálu Engineering Explained. Začíná s těmi několika málo informacemi, které jsme při akci dostali od Elona Muska, analyzuje poskytnuté záběry, přidává data o zrychlení obou aut z nezávislých zdrojů, a pak počítá. I když ve sporných bodech výpočtu straní Cybertrucku, výsledkem je, že Cybertruck s Porsche na vozíku ve čtvrtmílovém závodě prostě není rychlejší, než samotné Porsche.



Těch problematických konstatování se dá najít více. Tak třeba bez kontextu 1/8mílového závodu v infografice uvést, že je Cybertruck rychlejší než Porsche, je hloupé. Cybertruck má „maximálku“ 130 mil/hodinu, ale i to nejpomalejší Porsche 911 má maximum 181 mph. Ale to už je trochu puntičkářské…

Cybertruck je působivý stroj sám o sobě. Proč jej vylepšit marketingovým trikem se sprintem? Protože je to působivá show a funguje to (ostatně i můj prosincový článek je důkazem). Ale nestačilo by, kdyby ten závod byl na 1/8 míle? Bylo by to méně působivé? Proč se Muskův tým pustil do kličkování mezi slovy a nakonec se nechal usvědčit ze lži? Možná to Musk ve světle reflektorů jen spletl – měl říct 1/8, ale řekl 1/4. V takovém případě by byla na místě omluva.