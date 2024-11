Takový elektromobil jste ještě neviděli. Aptera vypadá jako UFO, ujede 1 600 kilometrů a už se chystá do výroby

Revoluční vozidlo společnosti Aptera Motors slibuje nový pohled na osobní mobilitu. Je to futuristická tříkolka poháněná sluneční energií. Už na první pohled je malá, ale statistiky jasně ukazují, jak málo lidí ve skutečnosti jezdí ve čtyř- a vícemístných autech, takže by to vlastně nemuselo vadit.



Zaujme také design inspirovaný aerodynamikou malých letadel.

Koeficient odporu vzduchu jen 0,13

Základním kamenem projektu Aptera je efektivita. Díky nízkému koeficientu odporu vzduchu, který činí pouhých 0,13, dokáže Aptera klouzat vzduchem s minimálním odporem. Pro srovnání – Tesla Model 3 má 0,219, Model Y 0,23, Škoda Enyaq 0,257 a Jaguar I-Pace 0,29.

Jak říkají tvůrci, spodní část vozu je tvarovaná jako břicho delfína, což zásadně snižuje odpor vzduchu a umožňuje dosahovat vyšší efektivity při nižším výkonu. Proti tomu běžné vozy jsou svou aerodynamikou blíže padáku než letadlu, zatímco Aptera připomíná letadlo bez křídel.



Kapkovitá záď zajišťuje bezchybnou aerodynamiku, přitom je tu i velká plocha pro fotovoltaiku.

Aptera je vybavena solárními panely, které jí umožňují získávat energii přímo ze slunce s výkonem až 700 wattů. To stačí na ujetí až 64 kilometrů denně bez dobíjení z elektrické sítě. Pochopitelně jde o údaj pro ideální sluneční podmínky... A když ideální podmínky nejsou, nebo prostě potřebujete delší dojezd, Aptera samozřejmě disponuje také klasickým dobíjecím systémem.

Lehčí než Škoda Favorit

Aptera váží kolem 816 kilogramů, což je o 65 % méně než většina běžných elektrických vozů. Takto lehké konstrukce bylo dosaženo díky kompozitním materiálům, které jsou silnější, ale přitom lehčí než ocel. Tento design rovněž napomáhá celkové bezpečnosti vozu, neboť tříkolová konstrukce je tvarována podobně jako skořápka vejce – obsahuje oblouk, který poskytuje ochranu proti nárazům.



Zvláště na americké poměry je to drobeček, ale s originálním příslušenstvím si Aptera troufá i na kempování.

Přestože Aptera sází na efektivitu, rozhodně nešetří na výkonu. Vozidlo je osazeno elektrickým motorem EMR3 od firmy Vitesco Technologies s výkonem až 150 kW a točivým momentem 310 Nm. Motor zahrnuje i integrovaný měnič a převodovou soustavu, což přináší další úsporu místa a váhy.

Díky tomu Aptera dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za čtyři sekundy a dosáhnout maximální rychlosti kolem 160 km/h. Na trh přijdou modely s různými velikostmi baterií, nejvyšší verze umožní dojezd až 1 600 kilometrů na jedno nabití.

Firma přežila finanční problémy

Aptera vznikla už v roce 2008 jako hybridní prototyp, ale firma poté ukončila činnost kvůli finančním problémům. Jak řekl jeden ze zakladatelů Steve Fambro: „Snu se nevzdáváme.“ V roce 2019 znovu získala finance, a díky tomu mohla vyvinout plně elektrický solární model, který se dnes blíží sériové výrobě.

V roce 2023 získala firma investici ve výši 60 milionů dolarů, což jí významně pomohlo ve snaze přiblížit se k sériové výrobě. Nedávno oznámila, že má již téměř 50 tisíc předobjednávek, a očekává, že první kusy dorazí k zákazníkům v roce 2025.

Aptera v současné době testuje v reálném světě svůj první produkční prototyp. Vůz označovaný jako PI2 prochází důkladnými testy v nízkých i vysokých rychlostech, během kterých je sledován výkon, spotřeba energie a řada dalších parametrů.

Začínat bude na 600 000 Kč

První jízdy ukazují, že PI2 funguje přesně podle očekávání – všechny komponenty pracují bezchybně, včetně baterie a softwaru, které jsou navržené přímo pro tento vůz. Po testech bude následovat integrace solárního systému a finální design exteriéru.



Production-Intent, aneb produkční prototyp Aptera PI2.

Aptera se snaží nabídnout nejen ekologický, ale i ekonomicky výhodný dopravní prostředek. Specifická konstrukce tříkolky Apteru klasifikuje jako motocykl. Díky tomu bude mít v některých státech USA přístup ke zvláštním výhodám. V Kalifornii by například mohla těžit z emisních kreditů.

Energii zajišťují solární panely, ale i v ideálním případě takto získaná energie vydrží jen na několik desítek kilometrů.

Cena základního modelu Aptera by se měla pohybovat kolem 25 900 amerických dolarů (v přepočtu asi 600 000 Kč), plně vybavená verze bude stát přibližně 46 000 dolarů (něco málo přes milion korun). Vzhledem k tomu, že první zákazníci se dočkají už v roce 2025, zbývá jen počkat a uvidíme, zda tento inovativní solární vůz skutečně splní své sliby.

Zdroje: aptera.us, newatlas.com, electrek.co, cleantechnica.com.