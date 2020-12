Taktický ramjetový pohon by mohl zvýšit dostřel děl nad 100 kilometrů

Americká společnost Northrop Grumman nedávno uskutečnila úspěšné pozemní testy taktického pohonu munice Solid Fuel RamJet (SFRJ), který vyvíjejí pro americkou armádu.

Tato technologie vzniká v rámci programu XM1155 Extended-Range Artillery Projectile (ERAP), jehož cílem je zvýšit účinný dostřel děl ráže 155 mm nad 100 kilometrů.

Navzdory pokroku ve vojenských technologiích, který přinesl například hypersonické zbraně, drony nebo laserové zbraně, zůstává i dnes dělostřelectvo základní palebnou podporou pro pěchotu a další pozemní jednotky.

Klasické projektily už nestačí

Zásadní problém dělostřelectva momentálně spočívá v tom, že klasické projektily mají relativně krátký účinný dostřel. Co je ještě větší komplikace, takové projektily mohou letět pouze po balistické dráze.

Když opustí hlaveň, tak už neexistují způsob, jak by projektil mohl záměrně změnit směr letu. Proto není dělostřelba příliš účinná proti cílům, které se mohou pohybovat a mohou se aktivně vyhnout dopadajícímu projektilu.

V současné době je ve vývoji řada různých technologií, které mohou tento problém do jisté míry řešit. Jednou z těch slibných je právě projektil s ramjetovým pohonem na pevné palivo SFRJ. Ramjetu, čili náporovému pohonu, se přezdívá létající roura od kamen.

Je to vlastně prázdná trubka, do které je vstřikováno palivo. Když se taková trubka pohybuje velkou rychlostí, tak dochází k výraznému stlačování vzduchu a pohon vytváří velký tah, aniž by potřeboval pohyblivé části. Vlastně jde o dost starý nápad a nejjednodušší reaktivní motor vůbec.

V případě ramjetu s pevným palivem nedochází ke vstřikování paliva do trubky, ale palivo je umístěno přímo v motoru. Jinak ale dochází ke stejnému stlačování vzduchu a vytváření tahu, jako u ramjetu s kapalným palivem.

Když je ramjetovým pohonem vybavený dělostřelecký projektil, tak to podstatně mění jeho vlastnosti. Významně se zvýší jeho dolet a také je možné měnit směr letu projektilu. To umožní přesnější zásahy, včetně zásahů do pohyblivých cílů. Testy zatím probíhají dle předpokladů, takže se nejspíš časem dočkáme ramjetové dělostřelecké munice.