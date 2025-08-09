Takto polepené BMW můžete potkat i v Česku. Sbírá data pro autonomní mobilitu

V Česku i v zahraničí můžete potkat vozy BMW (a Mini) označené nálepkami BMW Connected Test Vehicle. Jde o testovací auta používaná pro vývoj asistenčních systémů. Některá jsou zcela maskovaná, jiná se od sériového vozu na pohled liší jen zmíněnými polepy.
Vozy jsou vybavené radarovými, ultrazvukovými a geolokačními senzory, mají kamery a mikrofony, sbírají tak rozličná data z reálného provozu. Na rozdíl od uzavřeného provozu nebo počítačových simulací tak sbírají hodnotnější data, která se vyhodnocují a přispívají k vývoji autonomní jízdy nižších i vyšších úrovní. Co znamenají jednotlivé levely autonomní mobility, vysvětlujeme v tomto článku:
Zajímavé je vysvětlení, proč se nahrává i audio: „Zvukové záznamy interiéru vozidla, jako například siréna, se používají, aby se rozpoznalo, že vozidlo s autonomním řízením musí zajet ke straně v případě sanitky, jedoucí za ním se spuštěnou sirénou a předností v jízdě,“ uvádí BMW na svých stránkách.
BMW testuje automatizovanou jízdu také na polygonu v českém Sokolově, který byl otevřen v roce 2023 a s rozlohou 600 hektarů jde o největší testovací areál BMW na světě. V roce 2024 bylo BMW první automobilkou na světě, která získala schválení pro kombinaci systémů autonomní jízdy úrovně 2 (BMW Dálniční asistent) a úrovně 3 (BMW Personal Pilot L3) v jednom voze (BMW řady 7).
Zdroje a další informace: BMW