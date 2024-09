Tančící galaxie na úsvitu vesmíru zplodily gravitační monstrum

Kvasary jsou nesmírně zářivé a velmi vzdálené vesmírné objekty. Známe je už od padesátých let, ale přesto jejich chování úplně nerozumíme. Většinový názor odborníků praví, že jde jádra aktivních galaxií z mladého vesmíru, v nichž supermasivní černá díra zuřivě hltá hmotu a generuje záplavu záření.

Kde ale černá díra kvasaru vezme tolik hmoty? Podle převládající teorie kvasary vznikly splynutím dvou galaxií plných kosmického plynu do jediné velké galaxie. Gravitační síly působící při takové srážce by mohly přivést plyn ze splývajících galaxií k jedné či oběma supermasivním černým dírám a v důsledku toho by se zažehl kvasar.

Mezinárodní tým odborníků, který vedl Takuma Izumi z japonského výzkumného centra National Astronomical Observatory of Japan, ve snaze otestovat tuto teorii použil soustavu radioteleskopů ALMA v poušti Atacama k pozorování nejvzdálenější známé dvojice splývajících kvasarů. Nachází se v souhvězdí Panny a sledujeme je ve vesmíru, jehož stáří bylo asi 900 milionů let.

Galaxie opravdu splývají

Tuto tančící dvojici galaxií s kvasary nedávno objevil Yoshiki Matsuoka z Ehime University. Použil k tomu pozorování teleskopem Subaru, který pracuje na havajské Observatoři Mauna Kea v oblasti viditelného světla a v infračervené oblasti.



Kvasar HE 1104-1805.

Dotyčná dvojice kvasarů září jen poměrně slabě. Podle badatelů jsou ve velmi rané fázi svého vývoje. Soustava ALMA zmapovala hostitelské galaxie těchto kvasarů a potvrdila, že je propojuje most z kosmického plynu a prachu. Jde o přesvědčivý důkaz toho, že galaxie opravdu splývají.

Také se ukázalo, že splývající galaxie obsahují značné množství plynu. Izumi s kolegy se domnívají, že jejich splývání nezažehne jenom velmi výkonný kvasar, ale také intenzivní tvorbu hvězd, která často doprovází splývání klasických galaxií.

Kombinací výrazné aktivity nově utvořeného kvasaru a masivní produkce nových hvězd by měl vzniknout superzářivý objekt, galaktické monstrum. Mělo by jít o jeden z nejzářivějších typů objektů v celém vesmíru. Ve skutečnosti už k tomu došlo, ale světlo z té události k nám ještě nedoletělo.