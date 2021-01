Taneček robotů trval tři minuty, ale Boston Dynamics na něm pracoval měsíce

Robotická laboratoř Boston Dynamics (Hyundai) se s loňským rokem rozloučila krátkým spotem s tančícími humanoidy Atlas a čtyřnohým robopsem Spot. Video od té doby posbíralo jen na oficiálním youtubovém kanálu několik desítek milionů shlédnutí a mnozí, kteří na něj narazili na sociálních sítích a práci Boston Dynamics neznají, ani nechtěli věřit, že se nejedná o trik.

Magazín IEEE Spectrum proto vyzpovídal šéfa inženýringu Aarona Saunderse, přičemž jej zajímalo, jak vlastně klip vznikal. Hotový taneček na skladbu Do You Love Me sice trvá necelé tři minuty, inženýři na něm ale společně s choreografy pracovali několik dlouhých měsíců.

Dvounozí roboti Atlas toho zvládnou díky svým pohybovým motorům a obvodům hlídající stabilitu opravdu hodně včetně parkouru, podle Saunderse je ale tanec mnohem složitější. A to nejen z hlediska komplexnost pohybu, ale hlavně jeho rychlosti.



Pohybová studie Atlasu běžícího přes překážky (parkur)

Projekt Atlas původně vznikl jako studie pro experimenty s ochrannými armádními prvky a nikdo zpočátku nečekal, že by měl robot i tančit. Inženýři jej proto museli pro tento účel celý předělat, aby měly klíčové pohybové motory dostatek síly k rychlým pohybům a stabilnímu těžišti, když Atlas poskakoval třeba jen na jedné noze.

Další měsíce trvala spolupráce s tanečními choreografy, kteří připravili několik možných pohybových sekvencí, které poté inženýři simulovali ve virtuálním prostředí a zjišťovali, jestli jsou technicky vůbec proveditelné.

Atlas a parkour:

Pohybové kreace Atlasu nejsou založené na dnes tolik populárním strojovém učení. Atlas sám o sobě tedy neumí tancovat a klip je vlastně jen sekvence po sobě jdoucích zadaných pohybových příkazů.

Na stranu druhou, Atlas má velmi pokročilý systém zpětné vazby, a právě proto vypadají jeho pohyby tak lidsky – přirozeně. To znamená, že když dostane příkaz, aby se postavil na levou nohu, jeho autonomní řídící jednotka neustále sleduje, jak se při tomto pohybu mění působení sil a těžiště a ostatními aktuátory, které tvoří pohybové ústrojí, nepřetržitě vyrovnává balanc.

Když proto robota třeba udeříte, nespadne, ale podobně jako člověk se bude zavrávoráním snažit udržet na obou nohách.

Všechny tyto základní schopnosti Atlasu mohli inženýři využít i pro tanec, aniž by museli vše programovat úplně znovu.