Tato mapa zobrazuje celý známý vesmír. Najdete na ní zhruba 200 tisíc galaxií

Foto: Will Kirk / Johns Hopkins University

Astronomové z Johns Hopkins University sestavili úžasnou novou mapu, která zobrazuje celý známý vesmír. Najdete na ní zhruba 200 000 galaxií v podobě drobných teček, které se rozprostírají až k pozorovatelným hranicím kosmu.

Tým podle dostupných informací použil data shromážděná zařízením Sloan Digital Sky Survey v průběhu dlouhých 20 let.

„Astrofyzici po celém světě analyzují tato data po celá léta, což vedlo k tisícům vědeckých prací a objevů,“ uvedl jeden z autorů tohoto pozoruhodného díla, John Hopkins Brice Ménard, v tiskové zprávě.

„Nikdo si ale nevyhradil čas na vytvoření mapy, která by byla krásná, vědecky přesná a současně přístupná lidem, kteří vědci nejsou. Naším cílem je ukázat všem, jak vesmír skutečně vypadá,“ dodal.

Nejužší bod mapy se nalézá v naší Mléčné dráze, obklopený světle modrými spirálními galaxiemi vzdálenými až dvě miliardy světelných let od Země. Dále nakrátko převládá žlutá, jak eliptické galaxie zastiňují slabší spirální galaxie.

Žlutá pak přechází do červené. To jsou také eliptické galaxie, nicméně díky jevu příhodně známému jako červený posuv se barva mění. Následuje ohromný oceán modré, v němž tečky představují kvasary. Mapa končí ve vzdálenosti cca 13,7 miliard světelných let, kde lze rozeznat již jen kosmické mikrovlnné pozadí.