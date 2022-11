Tchaj-wan představil sebevražedný protiradarový dron Chien Hsiang

Čína stále méně skrývá myšlenky na dobytí a porobení Tchaj-wanu. Ostrovní země na to pochopitelně reaguje, včetně urychleného vývoje a výroby nových zbraňových systémů.

Nedávno pozvali média na výstavu relativně nových pokročilých zbraňových systémů, kterou zorganizoval tchajwanský vládní institut pro vývoj vojenských technologií National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST). Tchaj-wan takovými akcemi demonstruje svou ochotu a připravenost bránit se čínské invazi.

Velkou pozornost si získaly především dva v posledních letech vyvinuté drony. Jedním z nich je průzkumný dron Teng Yun, který důvěrně připomíná americký dron MQ-9 Reaper.

Druhým je sebevražedný dron Chien Hsiang, využívající osvědčený design izraelského sebevražedného dronu IAI Harpy, který je vypouštěný z nákladního automobilu a je určený k ničení radarových systémů protivníka. Jeden zbraňový systém obsahuje 12 dronů, které je možné vypustit zvlášť nebo třeba všechny najednou. O dronu se ví od roku 2017, zbraňový systém je známý od roku 2019.

Velmi otevřený krok Tchaj-wanu

Podle komentátorů jde o velmi otevřený krok Tchaj-wanu, který obvykle podobné technologie úzkostlivě tají. V případě dronu Chien Hsiang představili zblízka nejen samotný dron, ale i platformu v podobě nákladního automobilu, včetně vypouštěcího mechanismu. Řada detailů ale samozřejmě zůstává skrytá.

Sebevražedný dron Chien Hsiang je určený k ničení radarů protivníka na moři, na pobřeží i ve vnitrozemí. Podle vyjádření NCSIST může tento dron ničit i drony protivníka. Není ale jasné, jak by to měl dělat. Je například možné, že by se mohl zaměřovat na emise pomalu letících dronů a pak je likvidovat, ale i to přináší řadu otázek.

Jak uvedl Chi Li-ping, vedoucí NCSIST Aeronautical Systems Research Division, dron Chien Hsiang zvládne 5 hodin letu a může zasáhnout cíl ve vzdálenosti až zhruba 1 000 kilometrů. Tchajwanský průliv je přitom široký cca 160 kilometrů. Systém ovládání dronu rovněž není příliš jasný.

Zdá se, že když dron ztratí signál cíle, tedy protivníkova radaru, může přejít do autonomního vyčkávacího režimu a čekat, jestli se signál dotyčný radar opět objeví. Když radarový signál dovede dron k cíli, narazí do něho rychlostí asi 600 kilometrů za hodinu.

Dron Chien Hsiang by měl rovněž fungovat jako návnada pro zbraňové systémy protivníka. Také může být vybaven prostředky pro elektronický boj, například aby rušil nepřátelské vysílání. Zároveň není nikde řečeno, že by nemohl likvidovat i jiné pozemní cíle, než jen radary.

Titulní foto: Kenchen945, CC BY-SA 4.0