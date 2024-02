Technické hračky v nové Octavii. ChatGPT a parkování přes appku v mobilu

Škoda má velký den, dnes představila faceliftovanou Octavii a všechno „automobilové“ si o ní přečtete u kolegů na Auto.cz. Tady vytáhnu jen pár bodů, které zaujmou počítačového geeka.

ChatGPT

Volkswagen Group hned začátkem roku oznámila, že do vybraných vozů integruje ChatGPT. Mělo se to týkat i české Škody, ale podrobnosti jsme neznali. Dnes víme, že se čekalo právě na novou Octavii.

Škodovky už pár let vozí hlasovou asistentku Lauru a právě do ní bude ChatGPT integrovaný. Později (bez upřesnění). V tiskové zprávě se dočteme, že „přináší řadu nových možností, které dalece přesahují dosavadní úroveň hlasových povelů“.

O integraci se stará společnost Cerence prostřednictvím svého Cerence Chat Pro. Výsledek má sloužit k pohodlnému ovládání veškerých funkcí dostupných v infotainmentu – to slibují vybraná auta už řadu let, ale skutečná použitelnost je často mizerná. Schopnost jazykového modelu od OpenAI porozumět běžné mluvené řeči má posunout použitelnost hlasového asistenta na nový level. Kromě toho bude ChatGPT odpovídat i na další otázky, které už nijak nesouvisí s autem.

Cerence také zajistí hranice, přes které se konverzace s vozem nemá dostat – týkají se sexu, ras, politiky a dalších citlivých témat. Pokud do takových končin zkusíte zabrousit, auto zkrátka odpoví: „Je mi líto, ale na tuto otázku nemohu odpovědět.“

Jak bude ChatGPT vypadat v praxi, ukáže až …praxe.

Parkování přes appku

Nová verze automatického parkování, která je k dispozici pouze s automatickou převodovkou, umí octavii zcela samostatně zaparkovat do příčných i podélných parkovacích míst, přičemž z podélných dokáže také vyjet. Kromě řízení, stejně jako v jiných modelech Škoda, nyní ovládá také brzdění, rychlost vozu a směr jízdy vpřed nebo vzad. Vůz také automaticky zastaví, pokud systém rozpozná překážku. Nebude chybět ani funkce uloženého parkovacího manévru. To je funkce známá z vozů vyšších tříd nebo Škody Enyaq – autu ukážete, jak objet dům a zaparkovat do garáže a napodruhé už to zvládne samo.

Ovšem funkce parkování na dálku (z pochopitelných důvodů dostupná pouze s automatickou převodovkou) nabídne ještě víc. Umožní ovládat manévry automatického parkování, zatímco řidič stojí mimo vůz a ovládá ho pomocí aplikace MyŠkoda. Vůz a telefon komunikují přes Bluetooth, pokud se řidič nachází ve vzdálenosti do čtyř metrů od auta. Stačí, když v aplikaci zvolí typ parkovacího manévru a směr, kterým chce z parkovacího místa vyjet. Maximální rychlost během parkovacího manévru je 9,5 km/h.

Výkonnější nabíječky

V roce 2019 nás tehdy nová verze Octavie zaujala chytrou integrací USB-C, tentokrát jsme o level dál. Konektorů USB-C už je více a nově se chlubí výkonem až 45 W, což je třikrát více než u stávající Octavie. Bezdrátová nabíječka má výkon 15 W a aktivní chlazení, což se bude hodit hlavně při letních vedrech.



Můžete si připlatit za takovéhle držáky na tablet pro posádku na zadních sedadlech.