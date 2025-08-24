Teď, nebo nikdy. Největší raketa všech dob Starship se v noci pokusí prolomit katastrofický rok 2025

A je to opět tady! O půl druhé ráno našeho času bychom se mohli dočkat v pořadí už desátého startu největší rakety všech dob Starship. V tu dobu se totiž otevírá další letové okno, byť je třeba podotknout, že vše záleží na místních podmínkách a je to vždy 50:50.
- Co letí: 10. integrovaný let Starship Super Heavy (IFT-10)
- Charakter letu: Loď vypustí makety družic a řízeně dopadne do Indického oceánu
- V kolik to letí: 25. srpna, 01:30 SELČ NET (ne dříve než)
- Odkud to letí: Texaský kosmodrom SpaceX v Boca Chica
- Původní živý přenos v angličtině: Web mise na stránkách SpaceX
Smolný rok 2025: Nevyšel ani jeden let
Starship se letos se potýká s problémy a zatím ani jeden testovací let nevyšel na sto procent. V lednu a březnu loď explodovala nad Mexickým zálivem a celý Karibik mohl na nebi sledovat podvečerní ohňostroj. O moc lépe nedopadl ani květnový start. První stupeň Super Heavy tvrdě dopadl do zálivu, Starship odmítl vypustit makety družic a při návratu do atmosféry selhalo ovládání.
Pomyslnou tečkou byla červencová exploze lodi při statické zkoušce motorů na zemi, kvůli které se SpaceX dostalo do dalšího skluzu a na už opravdu vymodlenou Desítku jsme si museli počkat až na závěr letních prázdnin.
Mise je stále stejná: Vypuštění maket Starlinků
Nelze než doufat, že v Texasu konečně opravili všechny neduhy, se kterými se loď kvůli novému designu pohonu a avioniky potýká už od ledna a dnešní ponocování se vyplatí.
Charakter nočního letu
A na co se můžeme těšit? Mise je už dlouhé měsíce vlastně pořád stejná. Starship provede klasický přelet Atlantiku a Afriky, aby zhruba o hodinu později řízeně dopadl do vod indického oceánu.
Ve vesmíru se pokusí vypustit makety družic Starlink a vyzkouší si zážeh motorů. Starlinky jej poté budou doprovázet na suborbitální trajektorii a shoří v atmosféře. Držíme palce, aby se tentokrát úspěšně otevřel nákladový prostor.
Časový rozpis nočního letu
První stupeň Super Heavy tentokrát nebudou zachytávat ramena na rampě, ale řízeně přistane na vodní hladině. Stejně jako minule si chce SpaceX vyzkoušet některé stresové technologie.
Pokud se to opět nepovede, Artemis má problém
Pokud se vám dnes ponocovat nechce, ráno zde najdete aktualizaci, jak to celé dopadlo. Bude to napínavé, pokud se totiž nepodaří ani desátý integrovaný letový test, s největší pravděpodobností se dočkáme odkladu mise Artemis III s lidskou posádkou na Měsíc. Starship v roli lunárního výtahu HLS (Human Landing System) je totiž její kritickou součástí.
Zdroje a další informace: SpaceX
, X