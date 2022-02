Teenager šmíruje Muskův soukromý tryskáč. Elon se chtěl vyplatit, ale částka měla špatný počet nul

„Můžeš s tím přestat? Je to bezpečnostní riziko.“ Takto údajně zahájil Elon Musk loni na podzim konverzaci s devatenáctiletým Jackem Sweeneym prostřednictvím soukromých zpráv na sociální síti Twitter. Narážel tím na twitterový účet @ElonJet, který sleduje pohyb jeho soukromého letadla po světě.

O sedm hodin později dostal Musk od studenta prvního ročníku vysoké školy odpověď: „Ano, můžu, ale bude tě to stát Model 3. Dělám si legraci.“ Zdá se, že popularita účtu @ElonJet, který sleduje bezmála 204 tisíc lidí, Muska poněkud vyděsila. „Nelíbí se mi představa, že mě zastřelí nějaký blázen,“ měl napsat Sweeneymu, informuje web Protocol.

Za 50 tisíc dolarů účet smaže

@ElonJet je jedním z 15 účtů pro sledování soukromých letadel, které Sweeney vytvořil. Naprogramoval aplikaci, která analyzuje data a pošle na Twitter příspěvek pokaždé, když vybrané letadlo vzlétne nebo přistane. Každý účet sleduje nějakou celebritu – téměř všechny z oblasti technologií, včetně Billa Gatese a Jeffa Bezose.

Konverzace pokračovala, až se Musk Sweeneyho zeptal, kolik na těchto účtech na Twitteru vydělává. Sweeney odpověděl, že ne více než 20 dolarů měsíčně. Musk přišel s nabídkou, že za smazání účtu zaplatí 5000 amerických dolarů (cca 109 tisíc korun). Sweeney Muskovi řekl, aby přidal další nulu. „Je nějaká šance zvýšit to na 50 tisíc dolarů? Byla by to skvělá podpora na vysoké škole a možná by mi to umožnilo pořídit si auto, třeba dokonce Model 3.“

Musk odpověděl, že o tom bude přemýšlet. Zatím však Sweeneymu nezaplatil ani cent a účet stále funguje. Sweeney říká, že díky @ElonJet a dalším účtům prý hodně získal – například příznivce na sociálních sítích, naučil se programovat, a dokonce získal práci na částečný úvazek ve společnosti UberJets jako vývojář aplikací. A co víc, tento „fanoušek“ Elona Muska, jak sám sebe označuje, si mohl popovídat s mužem, ke kterému už léta vzhlíží.

Stalkování letadla

Patnáct naprogramovaných botů využívá informace FAA (Federal Aviation Administration; Federální letecký úřad), pokud jsou k dispozici. Sledují, kdy a kde letadla odlétají a přistávají, stejně jako jejich plánovanou trasu. Muskovo letadlo je však, jako mnoho dalších, na seznamu blokovaných strojů a z dat jsou odstraňovány jeho identifikační informace.

Ani zablokovaná letadla však nejsou neviditelná. V těchto případech Sweeney využívá údaje z odpovídačů ADS-B, které jsou nainstalované na většině letadel a ukazují jejich polohu ve vzduchu v reálném čase – sledovat je můžete třeba na mapě ADS-B Exchange. Rozbor těchto informací připomíná logickou hádanku. Sweeneyho boti mohou na základě nadmořské výšky letadla určit, kdy vzlétá, nebo přistává. Poté mohou porovnat zeměpisnou šířku a délku s databází letišť a určit, odkud letadlo odlétá nebo kam míří.

Boti také mohou porovnávat data z ADS-B v reálném čase s jinou webovou stránkou, která zveřejňuje anonymizované verze letových plánů FAA. Díky tomu mohou určovat zamýšlený cíl každého letadla. Všechny tyto informace jsou zcela veřejné a lze je použít ke sledování většiny soukromých letadel.

Poslední zprávu si Musk a Sweeney vyměnili minulou středu, kdy Sweeney napsal, že by výměnou za smazání účtu upřednostnil stáž. Musk zprávu neotevřel, ale Sweeney tvrdí, že ví, proč se Musk odmlčel: „Myslím, že je na dovolené na Havaji, když se podíváte na ElonJet.“