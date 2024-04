Teleskopy prozkoumaly Velkou trojku draků, nejstarší známé splývající galaxie

Foto: National Astronomical Observatory of Japan

Podle toho, co víme o evoluci galaxií, hraje při jejich vývoji zásadní roli splývání, kdy se ze dvou galaxií stane jediná. Tyto události přitom probíhají velice pomalu, na škále mnoha milionů let. Často při nich vznikají pozoruhodné galaktické systémy zvláštních tvarů, které se stávají vděčnými objekty pozorování.

Systém B14-65666 pozorujeme v souhvězdí Sextantu v době, jak vypadal před zhruba 13 miliardami let. Jde o nejstarší známý případ splývání galaxií, na jaký jsme doposud narazili. Odehrál se necelou miliardu let po Velkém třesku. Vědci mu přezdívají „Velká trojka draků“ (Big Three Dragons), což je pojem ze hry madžong.

Velká trojka draků má podle dostupných informací celkovou hmotu odpovídající asi 770 milionům Sluncí. Hvězdy se tam rodí impozantní rychlostí. Za pozemský rok tam vzniknou hvězdy odpovídající hmotě téměř 200 Sluncí. Takové galaxie poměrně odpovídají našim představám o mladém vesmíru. Jsou relativně malé a produkují hvězdy jako na běžícím pásu.

Dvě galaktické komponenty, které obklopuje méně jasné záření

Na Velkou trojku draků se nedávno zaměřil početný výzkumný tým, který vedl Yuma Sugahara z National Astronomical Observatory of Japan. Badatelé využili archivní data pozemní soustavy radioteleskopů ALMA (Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array) a čerstvá pozorování kamery NIRCam Vesmírného dalekohledu Jamese Webba.

Díky detailním snímkům mohli prozkoumat vnitřní strukturu systému B14-65666. Tvoří ho dvě galaktické komponenty, pojmenované „E“ a „W,“ které obklopuje méně jasné záření.

Původní galaxie E září slaběji a spíše červeně a má kompaktní centrální část o velikosti méně než 277 světelných let. Jádro je obklopené slabým zářením, což mohou být slapové ohony (tidal tail), vytvarované působením gravitačních sil.

Namodralá galaxie W je protáhlá na asi 4 900 světelných let. Prach v galaxiích E a W má teplotu asi 50, respektive 40 kelvinů. Analýzy ukázaly, že v galaxii E vznikají hvězdy asi čtyřikrát rychleji, než v galaxii W. Hvězdy se tam rodí především v mračnech prachu v centrální části této dávné galaxie. Pozorování systémů jako je Velká trojka draků přinášejí cenné informace o vývoji mladých galaxií.