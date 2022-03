Temná turistika: osm děsivých míst, která připomínají, co dokáže člověk nebo příroda

Zatímco většinu turistů lákají památky, historicky významná místa či lokality, kde si mohou nějakým způsobem odpočinout, určitá skupina preferuje takzvanou temnou turistiku (anglicky „dark tourism“). Jedná se o návštěvy míst, jež jsou nějakým způsobem spojená se smrtí a/nebo utrpením. Černobyl po 35 letech: Stále vypadá děsivě, elektřina se tu ale vyrábí dál | TOP 2021 Na internetu najdete celou řadu seznamů takzvaných dark turistických destinací, ale náš web se věnuje vědě a technice, proto jsme vybrali osm lokalit, které s těmito tématy nějak souvisejí. V našem výčtu tedy nenajdete koncentrační tábory, bojiště ani věznice, ale místa, kde se odehrávaly přírodní nebo technické katastrofy. Černobylská jaderná elektrárna K nejnavštěvovanějším „dark turistickým“ místům patří jaderná elektrárna Černobyl na Ukrajině. Nasát atmosféru opuštěného města, ve kterém jako by se zastavil čas, jezdí ročně několik tisíc lidí (konkrétně v roce 2016 to bylo 24 tisíc turistů). Zájem o tuto lokalitu ještě vzrostl poté, co televizní stanice HBO odvysílala realitě vcelku odpovídající seriál Černobyl. Černobylská jaderná elektrárna V sobotu 26. dubna 1986 v 1 hodinu 23 minut a 40 sekund došlo na čtvrtém reaktorovém bloku k dosud největší zaznamenané jaderné havárii. Následný výbuch způsobil uvolnění velkého množství radioaktivních částic a zamoření širokého okolí. V současné době se do uzavřené zóny kvůli probíhající ruské invazi na Ukrajinu bohužel nedostanete. Ani předtím však nebyla z bezpečnostních důvodů volně dostupná – návštěvníci museli mít povolení vydané ukrajinskými orgány. Součástí byly exkurze v prostorách jaderné elektrárny či návštěva opuštěného „města duchů“ Pripjať.

Národní památník a muzeum 11. září 11. září 2001 proběhl koordinovaný útok, během kterého tři unesená dopravní letadla narazila do významných amerických budov. Dvě z letadel narazila do severní a jižní věže Světového obchodního centra v New Yorku, třetí zasáhlo západní stranu Pentagonu. Čtvrté letadlo mělo údajně narazit do cíle ve Washingtonu, ale místo toho se po vzpouře cestujících zřítilo na pole poblíž Shanksville v Pensylvánii. Národní památník a muzeum 11. září Událost, kterou měli způsobit členové militantní islamistické teroristické skupiny al-Káida, si vyžádala bezmála tři tisíce lidských obětí. Největší emoce vzbudilo zřícení dvou mrakodrapů, který přenášely televizní stanice do celého světa. Časem se vyrojily konspirační teorie zpochybňující, že k takovému kolapsu výškových budov mohlo dojít během desítek minut po nárazu letadel. Dnes se v New Yorku na místě původních „Dvojčat“ nachází památník obětem a lidem, kteří se podíleli na záchranných pracích a likvidaci následků. Patrně nejpůsobivějším prvkem je část, nacházející se 30 stop (asi 9,1 metrů) pod úrovní ulice, s umělými vodopády, které symbolizují ztráty na životech a fyzickou prázdnotu, která po útocích zůstala. Reflexivní charakter místa podtrhuje výsadba více než 400 bílých dubů.

Památník míru v Hirošimě 6. srpna 1945 odpálily Spojené státy asi 600 metrů nad japonským městem Hirošima atomovou bombu. O tři dny později provedly podobnou operaci nad Nagasaki. Počet obětí je odhadován na 129 až 226 tisíc, přičemž většinu tvořilo civilní obyvatelstvo. Tato událost je dosud jediná, kdy byly v ozbrojeném konfliktu použity jaderné zbraně. Památník míru v Hirošimě Pamětní muzeum je výzvou k akci pro celé lidstvo: „Už žádné další Hirošimy“ a hostí výstavy artefaktů z výbuchu a jeho obětí i svědectví těch, kteří přežili. Muzeum bylo založeno v srpnu 1955 spolu s Hirošimskou pamětní síní míru a dnes je nejoblíbenějším cílem školních exkurzí z celého Japonska i zahraničních návštěvníků. V expozici jsou shromážděny a vystaveny věci po obětech, fotografie a další materiály, které přibližují hrůzu této události, doplněné o exponáty popisující Hirošimu před a po bombardování. Součástí je model znázorňující škody způsobené na městě a několik dopisů mezi vědci a nejvyššími představiteli té doby, které hovořily o vývoji atomových zbraní a předpokládaných důsledcích jejich použití.

Testovací oblast Semipalatinsk Testovací oblast Semipalatinsk je opuštěná lokalita ve stepi na východě Kazachstánu, kterou v letech studené války využíval Sovětský svaz pro většinu testů jaderných zbraní. Byl to tedy ekvivalent Nevadského testovacího střediska (NTS) v USA, ale na rozdíl od něj byl v roce 1991 nadobro uzavřen. Testovací oblast Semipalatinsk Od té doby je oblast částečně přístupná odvážným cestovatelům. Kromě NTS se na žádném jiném místě na Zemi neodehrálo tolik jaderných výbuchů jako na tomto polygonu, a už jen z tohoto důvodu se musí řadit mezi nejtemnější místa na světě. Ale jsou tu ještě další děsivé aspekty. Místo pro testování – rozsáhlou stepní oblast o rozloze 18 000 km2 – zvolil Stalinův šéf národní bezpečnosti, nechvalně proslulý Lavrentij Berija. Dle něj se jednalo o neobydlenou lokalitu, ačkoli to ve skutečnosti nebyla úplná pravda. Není zcela jasné, zda šlo o nedopatření, nebo jestli z civilistů záměrně udělal součást velkého experimentu. Kromě několika tisíc rolníků, kočovníků, pastevců a chovatelů dobytka v oblasti testovacího místa se v bezprostředním okolí nacházelo také město Semipalatinsk (nyní Semej) se 150 000 obyvateli. Bylo dostatečně blízko, aby bylo přímo ohroženo radioaktivním spadem. 6 bizarních mírových jaderných detonací: Přístavy a jezera měly stavět termonukleární bagry V jeho blízkosti proběhlo více než 450 jaderných pokusných výbuchů, z toho hodně přes sto bylo atmosférických, tj. odpálených buď ve vzduchu (shozených z letadel), z věží nebo přímo na zemi.

Muzeum raket Titan Muzeum raket Titan, známé také jako Air Force Facility Missile Site 8, je bývalá základna mezikontinentálních balistických raket, která se nachází asi 40 kilometrů jižně od Tucsonu v Arizoně ve Spojených státech. Nyní je zde muzeum provozované neziskovou organizací Arizona Aerospace Foundation, jehož součástí je deaktivovaná raketa Titan II a také původní odpalovací zařízení. Muzeum raket Titan Místo má sloužit jako připomínka kdysi nejsilnější součástí jaderného programu USA. Ilustruje děsivou připravenost velmocí na totální jaderný armageddon v době studené války. Součástí prohlídky je i simulovaný start a zahájení jaderné apokalypsy, která by znamenala třetí světovou válku. Původní raketa obsahovala hlavici W-53 s výkonem 9 megatun. Jednalo se tak o nejmohutnější termonukleární zařízení, jaké kdy USA umístily na raketu. Překonala ho pouze starší letecká jaderná bomba B41, která měla teoretický maximální výkon 25 MT, nebo některé verze sovětských raket, jejichž hlavice dosahovaly až cca 15 MT. Jedna taková bomba by dokázala zničit metropoli, jako je New York nebo Paříž. Jen její ohnivá koule by měla v průměru něco kolem pěti kilometrů a zanechala by hřibovitý oblak stoupající v atmosféře až do výšky 37 kilometrů.

Vrak Titaniku Vrak Titaniku je pozůstatkem jedné z největších tragédií přetrvávající ve vnímání veřejnosti, námětu nesčetných knih, filmů, dokumentů atd. Údajně nepotopitelná loď se při své první plavbě v roce 1912 srazila v severním Atlantiku u pobřeží Newfoundlandu s ledovcem. Vrak Titaniku Následný chaos, nedostatek záchranných člunů a mráz se postaraly o jednu z nejhorších katastrof s největším počtem obětí v historii civilní námořní plavby: více než 1 500 utonulých nebo zemřelých na podchlazení. Přežilo jen asi 700 osob, což byla pouhá třetina všech lidí na palubě. V roce 2012, kdy uplynulo sto let od potopení lodi, zaznamenala legenda další nárůst mediální pozornosti a turistických aktivit. Byly naplánovány speciální plavby na místo, kde se loď potopila, na několika místech byly otevřeny výstavy a objevily se nabídky exkluzivních ponorů k samotnému vraku. Ve speciálních hlubinných ponorkách se potopila na dno Atlantiku, aby vrak spatřila na vlastní oči, jen velmi malá hrstka velmi movitých „turistů“. Tragický osud „nepotopitelné“ lodi: Připomeňte si ztroskotání Titanicu Otázka, kterou si v tuto chvíli položí každý, zní: lze vrak lodi skutečně navštívit? Ano i ne, ale pro většinu smrtelníků je odpověď záporná. Přesto se to podařilo. Po obrovském úspěchu filmu z roku 1997 začal průkopník cestovního ruchu Mike McDowell v roce 1998 pro společnost Deep Ocean Expeditions nabízet turistické výlety k vraku. Využíval k tomu stejné ruské ponorky, které použil James Cameron pro své záběry i pro dokumentární film National Geographic. Cena za tuto výsadu byla tehdy podle očekávání přemrštěná a činila 21 tisíc britských liber.

Pompeje Od katastrof způsobených člověkem se přesuňme ke starověké události, během které ukázala svou sílu příroda. Přesouváme se do Itálie, konkrétně nedaleko Neapole, kde můžeme najít ruiny kdysi prosperujícího města Pompeje, které v roce 79 našeho letopočtu zničil výbuch sopky Vesuv. Dnes jsou Pompeje na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Pompeje Pompeje čelily počátkem našeho letopočtu hned dvěma zničujícím přírodním událostem. Nejprve to bylo v roce 62 silné zemětřesení, které zbořilo přibližně dvě třetiny města. To se podařilo v relativně krátké době opravit, ale o sedmnáct let později došlo k náhlému vyschnutí studen. Na sklonku léta roku 79 pak přišel ničivý výbuch sopky Vesuv, během kterého směs žhavých sopečných plynů, úlomků magmatu a sopečného popela zničila vše, co jí stálo v cestě. Přestože zařazení Pompejí mezi dark turistická místa může vzbudit údiv, dlouhá doba od události nemůže snížit ničivost erupce, která byla tisíckrát silnější než hirošimská atomová bomba. Díky obrovskému množství popela, který pokryl město, jsou památky neuvěřitelně dobře zachovalé a slouží tak jako výpověď o dobách dávno minulých.