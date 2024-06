Teorie o ekologickém kolapsu na Velikonočním ostrově jsou mylné. Jen zakrývají genocidu spáchanou Evropany

Na Rapa Nui se tyto praktiky provozovaly ve třech různých podobách. V té první se přímo na povrch pozemku naskládaly do vrstvy kameny velikosti pěsti. Ve druhé přidávali pěstitelé plodin rozdrcenou horninu do svrchních 20 až 25 cm půdy. Ve třetí neodstraňovali z povrchu políček velké balvany, ale úmyslně je tam ponechávali.

Už několik desetiletí odhalují výzkumy úplně jiný obrázek rapanuiské společnosti a jejího zániku. Před příchodem Evropanů populace na Rapa Nui nekolabovala, ale naopak pomalu ale jistě rostla. To platilo až do dvacátých let 18. století, kdy došlo ke kontaktům s Evropany. Poté už obyvatel nepřibývalo a nelze vyloučit, že nastal i mírný pokles jejich počtu.

Omyly uvedené na pravou míru

Důležitou součástí ekologických výkladů o kolapsu civilizace na Velikonočním ostrově je vyprávění o rozsáhlých plochách obhospodařovaných metodou kamenného mulčování. Podle některých badatelů zabíraly takto upravené plochy 21 kilometrů čtverečních a živily kolem 17 000 lidí. Tyto starší výzkumy se opíraly o satelitní snímky a Hunt s Lipem považují jejich výsledky za pochybné.

Pro odhalení ploch, kde původní obyvatelé Rapa Nui praktikovali kamenné mulčování, použili krátkovlnné infračervené satelitní snímky a průzkum na místě, kterým si ověřovali, zda se na dané lokalitě opravdu pěstovaly plodiny tímto způsobem.

Takový ověřovací průzkum nelze provést na celé ploše ostrova. Proto vědci zpracovali data pomocí umělé inteligence, kterou nejprve „vyškolili“ na datech ze snímků a ověřovacích vykopávek. Následně AI vyhodnotila satelitní snímky celého ostrova.

Výsledky tohoto postupu prokázaly, že kamenné mulčování praktikovali obyvatelé Rapa Nui jen na zlomku předpokládaných ploch, konkrétně na 0,76 kilometrech čtverečních. Původní odhady 21 kilometrů čtverečních jsou tedy silně přehnané. Dřívější studie mylně interpretovaly jako záhony a políčka s kamenným mulčováním lávová pole, lávové proudy, a dokonce i kamením zpevněné cesty.

A to znamená, že na ostrově muselo žít před příchodem Evropanů mnohem méně lidí. S ohledem na velikost pěstebních ploch, možné výnosy a potřeby obyvatel srazil tým vedený Huntem a Lipem odhady počtu lidí žijících na Rapa Nui před příchodem Evropanů ze 17 000 na 3900.

Je správné chránit životní prostředí lží?

Je hanba, pokud ekologičtí aktivisté alarmují k ochraně životního prostředí smyšlenkami o kolapsu populace Velikonočního ostrova jen proto, že nečetli nic jiného než Diamondův bestseller. Znamená to, že nejsou s to sledovat vývoj vědy a korigovat své názory s ohledem na současnou úroveň poznání. Z dostupných informací si pak vybírají jen to, co se jim hodí, bez ohledu na to, zda je to pravda nebo ne.

Mnohem horší by však bylo, kdyby o nepravdivosti teorie kolapsu věděli a úmyslně lhali v jakémsi „vyšším zájmu“ ochrany životního prostředí. Na lži nelze vybudovat nic pozitivního, a navíc to navozuje otázku, v čem všem nám ještě tito zapálení entusiasté lžou.

A to ponechme stranou ostudný fakt, že báchorky o samozničení rapanuiské civilizace slouží celkem úspěšně jako zástěrka pro genocidu, které se Evropané na Velikonočním ostrově mimo jakoukoli pochybnost dopustili.