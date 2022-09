Těšíme se na víkendový Maker Faire: Rakety, trojkolky, drony i chytré obojky pro krávy

Kolo s fotovoltaickým panelem Solarebike

Z běžného elektrokola se už v roce 2022 na zadek nikdo neposadí, ale co kdybychom vám řekli, že jeden český kutil na bicykl přimontoval celý střešní fotovoltaický panel? Zní to bláznivě? Zní, a proto se na to zajeďte o víkendu podívat do Prahy.



Solarebike, tedy elektrokolo se solárním panelem

Solarebike vzniká v rámci zájmového sdružení Ekovesnice, které nabízí návody na soběstačný život včetně nezávislé dopravy.