Tesla a nejprodávanější auto v Evropě? Je to jen kouzlení s čísly

O nedostatku čipů už se toho namluvilo hodně (souhrn zde). Že to nejsou plané řeči, jasně ukazují i statistiky. Koncem prázdnin zavalila média zpráva, že se na vrchol červencového evropského žebříčku prodejnosti aut vyšplhala Dacia Sandero. Čím to?

Čím dražší auto, tím víc funkcí, tím víc čipů. Sandero je levné a jednoduché auto, ve kterém může být o řád méně procesorů a čidel, než v násobně dražším voze, který se snaží zákazníka utáhnout na technologické finesy. Že to není náhoda, ukázala srpnová tabulka, kdy se situace opakovala, Dacia Sandero bylo znovu nejprodávanějším autem v celé Evropě.

Ale za říjen se jméno na nejvyšší příčce mění: Tesla Model 3. Wow, nejprodávanější evropské auto je elektromobil!

Také tady by se dala použít „čipová hypotéza“. Zatímco tradiční automobilky mají nedostatek a brzdí produkci, progresivnější Tesla to zatím zvládá, má za sebou čtvrtletní prodejní rekord a vidinu dalšího růstu.

Jistě, čipy také hrají roli, ale hlavní faktor, který Teslu vystřelil na nejvyšší příčku, je jiný a upozornil na něj web Revhead.cz. Je to překvapivě jednoduché – Tesla vozí auta do Evropy jednou za kvartál. Většina se prodá v březnu, červnu, září a prosinci, v měsících následujících se jen paběrkuje. Zdroj dat pro ověření je web CarSalesBase.com, ale radši se podívejte na grafy na Revheadu, v grafech je tahle praxe zcela zřetelná.

Dělá to Tesla, aby se jednou za kvartál dostala do médií, jak nadnáší autor článku? To už považuji za spekulaci a přidám i jednu svoji – s tím, jak se k evropským zákazníkům začnou plynule a bez dovozních špiček dostávat v berlínské Gigafactory vyrobené Tesly, bude tento jev slábnout.