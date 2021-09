Tesla Cybertruck nabírá zpoždění. Zájemci o hranaté monstrum musí počkat do konce roku 2022

Když Elon Musk v listopadu 2019 představoval elektrický automobil Tesla Cybertruck, sliboval, že dodávky prvním zákazníkům budou zahájeny koncem roku 2021. Jak se ale generálnímu řediteli Tesly občas stává, byl ve svých plánech příliš optimistický.

Server Electrek přinesl informaci, že zahájení dodávek elektrického pickupu bylo odloženo až na konec příštího roku. Při srpnovém zveřejnění finančních výsledků za 2. čtvrtletí 2021 přitom Tesla udávala původní časový plán a pouze upřesnila, že výroba Cybertrucku začne v texaské továrně Gigafactory až po Modelu Y. Musíme však zmínit, že tato továrna je stále ve výstavbě.

Opožděný Cybertruck

S tím, jak se blížil termín zahájení výroby, se stále častěji objevovaly náznaky, že by se Cybertruck mohl opozdit. Sám Elon Musk například varoval, že jeho firma bude mít při uvádění Cybertrucku do výroby určité problémy kvůli některým prvkům, jako je ocelová karoserie, která vyžaduje zcela nové výrobní procesy.

Zpoždění zahájení výroby není tak úplně překvapivé. Elon Musk na Twitteru opakovaně informoval o problémech ve výrobním a dodavatelském řetězci, které jeho společnost trápí a jež nejspíše souvisejí s pandemií. O letošním roce psal na Twitteru jako o roku „superšílených nedostatků v dodavatelském řetězci“.

Nejaktuálnější informace poskytl Musk v rámci vnitrofiremní telekonference. Podle zdrojů, které se účastnily hovoru, generální ředitel nepředpokládá zahájení výroby Cybertrucku dříve než na konci roku 2022. Kromě toho poznamenal, že v elektrickém pickupu je tolik nových technologií, že rozjezd výroby bude velmi obtížný. Očekává, že sériová produkce bude zahájena až koncem roku 2023.

Auto z Matrixu

Musk je ale svým založením optimista, takže využil příležitosti, aby chystaný automobil vyzdvihl: „Bude to výjimečný projekt. Jako chyba v Matrixu. Jako kdyby Neo měl auto.“ Jen si na tuto zvláštní chybu v Matrixu budeme muset ještě chvíli počkat.

Nejnovější aktualizace časového plánu přichází krátce poté, co webové stránky společnosti Tesla v tichosti změnily drobné písmo kde uvádějí, že Cybertruck přijde v roce 2022, a nikoli koncem roku 2021, jak bylo původně slíbeno.

Ačkoli odklad rozhodně není ničím, co by se nečekalo, posun zahájení dodávek o celý rok určitě bude velkým zklamáním pro více než 1,25 milionu zákazníků, kteří si Cybertruck do letošního srpna předobjednali.