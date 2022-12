Tesla dodala Pepsi první elektrický tahač. Pochlubila se dojezdem přes 800 km na jedno nabití

Elon Musk má opět důvod k radosti – jeho automobilka Tesla dodala dlouhých pět let po představení prvního konceptu firmě PepsiCo elektrické tahače Semi. Předáním první várky vozů v továrně Gigafactory ve Sparks v Nevadě tak byl naplněn slib, že dodávky zákazníkům budou spuštěny počátkem prosince.

Potravinářský gigant PepsiCo si krátce po odhalení objednal 100 kusů. Podle původních plánů se elektrické náklaďáky měly začít vyrábět v roce 2019. Kvůli komplikacím v podobě nedostatku komponent a problémů v dodavatelském řetězci v důsledku pandemie onemocnění covid-19 však bylo zahájení sériové výroby několikrát odloženo.

Náklaďák na baterky

Musk, stojící na pódiu obklopeném čtyřmi vozy, z nichž dva byly polepeny logy Pepsi a Frito Lay, hovořil o nutnosti snížit množství uhlíkových emisí vznikajících při přepravě zboží po planetě. Poté, co se věnoval boji proti klimatickým změnám, však rychle přešel ke svému osobitému stylu.

„Vypadá to zvrhle,“ prohlásil během akce „Chcete to řídit. Ta věc vypadá, jako by přišla z budoucnosti.“ V dalším projevu označil Semi za „bestii“ a vyjmenoval řadu prvků, díky nimž se podle něj stane nejefektivnějším, nejžádanějším a nejlépe ovladatelným nákladním vozem na silnicích.

Tahač pohánějí čtyři nezávislé elektrické motory, díky kterým dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za pouhých dvacet sekund. Minulý víkend ujel jeden z vozů s plně naloženým návěsem o hmotnosti 36,7 tun trasu z továrny ve Fremontu v Kalifornii do San Diega dlouhou 500 mil (cca 805 km) na jedno jediné nabití.

Budoucnost tahačů

Tesla představuje tahač Semi jako budoucnost nákladní dopravy. Zatímco teprve rozjíždí výrobu, konkurence nespala – velcí výrobci, jako jsou Daimler, Volvo, Peterbilt a BYD pracují na vlastních elektrických nákladních vozech, schopných absolvovat dlouhé trasy.

Je to bestie!

Nákladní elektromobily poháněné bateriemi budou muset čelit velkým výzvám, počínaje hmotnostními omezeními a konče dostupností vhodných dobíjecích stanic. Například odpočívadla pro nákladní automobily nejsou ve většině případů na nabíjení obřích akumulátorů elektrických tahačů připravena.

Dodané nákladní vozy Tesla Semi byly podle agentury Bloomberg posledním dílem projektu za 30,8 milionu dolarů, který částečně financoval kalifornský úřad pro ochranu ovzduší. Musk očekává, že v roce 2024 sjede z výrobní linky až padesát tisíc nových náklaďáků.