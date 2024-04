Tesla FSD je malý zázrak. Zvládá městskou džungli a Musk na něm chce vydělat obrovské peníze

Začátkem dubna Tesla vydala aktualizaci 2024.3.10 pro velkou část vozidel napříč všemi modely. Je to nejdůležitější update za poslední roky, protože (v USA a Kanadě) obsahuje Full Self-Driving (Supervised) 12.3. To znamená, že se tento režim autonomního řízení po letech zbavil označení „beta“.

Nová verze přinesla zásadní vylepšení jízdních vlastností primárně v městském provozu. Reakce po prvních dvou týdnech používání napříč sociálními sítěmi jsou od pozitivních po zcela nadšené. Podle Muska by si update zasloužil označení FSD 13, tedy kompletně novou verzi. Jen škoda, že toto prohlášení již v minulosti mnohokrát devalvoval obdobnými výroky při opravdu minoritních aktualizacích.

Tesla Autopilot vs. FSD Autopilot: nyní již standardní výbava každé nově prodané Tesly, která ale navzdory názvu nabízí funkce dostupné ve velké části moderních aut ostatních značek. První z nich je Traffic-Aware Cruise Control, tedy adaptivní tempomat a druhou Autosteer. Tu známe například z koncernových automobilů jako Lane Assist. Enhanced Autopilot: Kromě předchozích funkcí přidává autonomní řízení na dálnicích. Aktivovat lze na nájezdu na dálnici a na sjezdu se automaticky deaktivuje. Umí nabídnout změnu jízdního pruhu či projetí křižovatkami. V kombinaci s funkcí Auto Lane Change umožňuje na dálnicích ponechat řízení na automobilu. Doplňkovými funkcemi jsou automatické parkování či přivolání vozu (Summon a Smart Summon). FSD, Full Self-Driving: V poslední verzi již jde o autonomní řízení rozšířené i do měst a mimo dálnice. Umožňuje řešení složitých dopravních situací včetně křižovatek bez označení přednosti. Aktuálně je k dostání za 99 dolarů měsíčně nebo jednorázový poplatek 12 tisíc dolarů (dříve dokonce 15 tisíc).

Ruce na volantu

FSD se sice zbavilo označení betaverze, to je ale samo o sobě spíše kosmetickou změnou. Mnohem důležitější je přívlastek supervised (dozorovaný). Takže konečně je celé označení Full Self-Driving (Supervised) pravdivé: Tesly nyní podle všeho zvládnou drtivou většinu městského i dálničního provozu v plně autonomním režimu, zároveň ale stále vyžadují plný dohled řidiče nad provozem. Za vozidlo stále zodpovídá řidič – i v případě, že by k něhodě došlo chybou FSD.

Tesla i ve Spojených státech a Kanadě používá palubní kamery ke kontrole řidiče, zda sleduje provoz. V případě, že se mu nebude věnovat, začne jej auto postupně různými způsoby přesvědčovat. Nejdříve se objeví upozornění na displeji, následují různě intenzivní akustické signály. Pokud řidič ani nadále nereaguje, FSD se až do konce jízdy vypne. A v případě, že řidič tento prohřešek zopakuje vícekrát (3× či 5× podle konfigurace palubních kamer), Tesla na dálku FSD vypne na týden.

Tesla dokonce ve svém tutoriálu k nové verzi FSD doporučuje při jízdě nechat ruce kolem volantu, což ale vypadá velmi nepohodlně.

Měsíc na zkoušku, následně se slevou

Společně s uvedením FSD (Supervised) 12.3 Tesla přišla se změnami v ceníku. Doposud si uživatelé mohli vybrat z jednorázového poplatku ve výši 12 tisíc dolarů (v Česku 200 000 Kč) a měsíční platby 199 dolarů. Aktuálně firma snížila cenu na 99 dolarů a přidala bězplatný měsíc, takže si FSD mohou vyzkoušet všichni s kompatibilním hardwarem. Musk doufá v co nejvyšší konverzi ze zkušební doby na stodolarové předplatné, čímž by Tesla získala další významný zdroj příjmů.

Do budoucna se dají čekat další změny v ceníku, nyní jsou totiž oba typy pořízení FSD v nepoměru: jednorázová platba by se vyplatila až po více než 10 letech provozu. Musk se nechal několikrát slyšet, že v průběhu postupného zkvalitňování FSD bude stoupat i jeho cena.

Téměř jako člověk

Pokud si na Youtube či jinde vyhledáte videa s testovacími jízdami, objeví se několik společných poznatků, které vyčnívají. Tím prvním je jednoznačně plynulejší jízda, která víc odpovídá chování lidského řidiče. Auta plynuleji udržují rychlost v kolonách a zmizelo mnoho zádrhelů spojených s městským prostředím. Pokročilí uživatelé, kteří FSD testují dlouhodobě na stejných trasách, hlásí žádné nebo jen minimální počty nutných zásahů do řízení ve srovnání s předchozími verzemi.

Z velké části se vylepšení týká i křižovatek bez označení přednosti nebo těch se stopkou ve všech směrech. V USA neplatí pravidlo pravé ruky, nýbrž rozhoduje pořadí dojetí do křižovatky. Nejenže nyní umí FSD toto pořadí vyhodnotit, ale si postupně popojíždí do lepšího výhledu. Na videích je k vidění situace, kdy si vůz dojede ke křižovatce bez semaforů, zpomalí či zastaví a následně si velmi pomalu najíždí do místa, kde mají kamery dostatečný rozhled pro vyhodnocení dopravní situace. Předchozí verze předávaly řízení řidiči.

Posledním velkým vylepšením je predikce chování dalších účastníků provozu – nejen dalších automobilů, ale také chodců a cyklistů. Výsledkem je menší počet krizových situací a krizových brždění, kdy by mohlo dojít k ohrožení okolních účastníků.

FSD 12.3 je svými schopnosti průlomové, stále se ale najde dost situací, kdy software jednoduše řízení vzdá a předá jej řidiči. V prvé řadě jsou to uzavírky – ať už částečné, nebo kompletní. V prvním případě bývají mnohdy dopravní situace tak komplikované, že by hrozilo například přejetí do protisměru nebo jiný nebezpečný manévr, který by vycházel ze špatné analýzy dočasné situace. Případ kompletní uzavírky často může znamenat otočení vozidla, s kterým má FSD i v nové verzi také problém. Otočení vozidla s couváním (v angličtině three-point turn) je prozatím nad síly FSD.

Nejen pro Tesly

Už minulý rok v červnu Elon Musk na X nabízel platformu FSD všem dalším automobilkám k licencování. To stejné zopakoval i nyní po vydáním FSD 12.3. Tesla by v tomto odvětví mohla získat podobnou pozici jako v případě Superchargerů. I tyto rychlonabíječky byly původně uzavřené pro vlastní automobily, jenže postupně je firma zpřístupnila i konkurentům, kteří tak postupně (minimálně na americkém trhu) začaly využívat proprietární nabíjecí konektor.

Byť se Tesle ani zdaleka nedaří plnit Muskovy plány s uvedením plně autonomního řízení, poslední měsíce ukazují zrychlující tempo vývoje. Kromě přechodu z betaverze na verzi Supervised, se Tesla pochlubila dalším zásadním milníkem – její automobily s aktivním FSD kumulativně najezdily přes miliardu mil.



Graf ukazuje, k jak rapidní akceleraci došlo v posledních měsících. Další miliarda nebude následovat za několik let, nýbrž měsíců. Tesla si je vědomá, jak cenná data to jsou, a tak buduje obří výpočetní centrum pro jejich zpracování.

To znamená jediné – obří množství dat, která po zpracování budou sloužit pro další vylepšování FSD v rámci strojového učení. Právě tím je Tesla v oboru autonomního řízení unikátní a pokud mezi automobilkami má vzniknout licencovaný systém, má největší šanci. Jen pro srovnání – Waymo oznámilo v prosinci 2023 ujetí 7 milionů kilometrů a Cruise loni v červenci 3 miliony. Tesla se oběma hlavním konkurentům nyní bude vzdalovat ještě rychleji a zároveň se přibližovat k vysněné páté úrovni autonomie.

V kombinaci s dalším oborem, kterým budou robotická taxi, se může z FSD stát jeden ze stěžejních byznysových pilířů Tesly.

FSD v Evropě

A kdy se dočkáme FSD s nynějšími americkými schopnosti v Evropě? Mohlo by se tak stát za necelý rok, v lednu 2025 začnou platit nová pravidla Evropské hospodářské komise, pro pokročilé asistenční systémy v osobních vozidlech. Aktuálně vydaná verze FSD Supervised by totiž měla převážnou část schválených pravidel splňovat již nyní.