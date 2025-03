Tesla ji zavrhla, teď rychlou výměnu baterií chystá Volkswagen

Rychlou výměnu baterií dnes provozují pouze čínské automobilky, zajímat se ovšem začínají i ty západní. Volkswagen se nově pustil do spolupráce s baterkářským gigantem, čínskou společností CATL. Součástí dohody je právě i systém výměny baterií.

Jednou z možností, jak řešit pomalé nabíjení a strach z nedostatku dojezdu, je rychlá výměna baterií ve speciálních stanicích. Do té vjede auto s prázdnou baterií a během pár minut ji systém automaticky z podvozku vysune a vsadí novou, nabitou baterii. Není to nový koncept, podobný využívaly už elektrické náklaďáky Škoda, které provozovaly pražské technické služby ve 40. letech. Masové rozšíření ale trvalo ještě spoustu dalších let.

První neúspěšný moderní pokus přišel s izraelskou firmou Better Place v roce 2007, o pár let později promoval Elon Musk výměnu baterií jako primární možnost nabíjení u budoucích Tesel. O čtyři roky později dokonce na Modelu S tuto funkci prezentoval, nakonec však vznikla jediná veřejná stanice v Kalifornii, než byl celý projekt pro nezájem ukončen.





Auto vjede do stanice, roboti jej srovnají do přesné pozice a zvednou do výšky. Robot vjede pod podlahu, vyjme prázdný akumulátor, odveze jej do skladiště a vrátí se s nabitým. Tenhle proces trvá minutu. Na řidiči je pouze zvolit, jestli chce vyměnit všechny tři, nebo mu na krátké jízdy po městě stačí jediný a odlehčí tak svoje auto. Jeden modul stačí na cca 200 kilometrů jízdy.

Opravdu protlačit celý koncept do masového používání se nakonec podařilo až čínské automobilce Nio, která první stanici otevřela v roce 2018. Dnes jich má v Číně kolem 3100 a dalších 59 v Evropě. Výměnu baterií podporuje všech osm modelů Nia a standardem je také u dvou nových značek Onvo a Firefly, které pod Nio spadají.

V reakci na úspěch Nia se do projektu pustily i další čínské automobilky a také výrobci baterií, včetně toho největšího na světě, CATL. Právě s tím v únoru zahájil „strategickou kooperaci“ Volkswagen, primárně zaměřenou na vývoj cenově dostupných baterií. V textu se ale ukrývá také zmínka o spolupráci na vývoji rychlé výměny baterií, což je disciplína, o které se dosud Volkswagen nikde nezmiňoval.

CATL už má dokonce vlastní systém výměny Evogo v provozu třetím rokem. Od loňska je součástí ekosystému nazvaného Choco-swap, jehož součástí jsou normované baterie #20 a #25, které musí kompatibilní auta využívat. Oba modely baterií jsou dostupné s chemií LFP i NMC, s kapacitami v rozmezí 42 až 70 kWh. Ještě letos má v Číně stát prvních tisíc stanic Choco-swap, do budoucna se počítá s 30.000.

Do projektu se zatím zapojily automobilky FAW, GAC, Changan, BAIC nebo Wuling, a zřejmě právě Volkswagen. Ten spolupráci podepsal za všechny tři své společné podniky v Číně. Ten nejnovější, nazvaný Volkswagen Anhui, mimo jiné vyrábí elektrické Cupry Tavascan pro export do Evropy.

Systém se tedy pravděpodobně objeví v čínských modelech značky, CATL už ale svou technologii prezentoval i v Evropě. Kromě toho se kooperace s Volkswagenem zmiňuje i o recyklaci baterií či vývoji systému V2G. Volkswagen v Číně poslední dobou nakupuje i další nové technologie od svých lokálních partnerů, včetně celých platforem.

Kromě CATL jde například o start-up Xpeng, ve kterém má Volkswagen pětiprocentní podíl a od kterého by Němci měli získat také systém spalovacích prodlužovačů dojezdů. Na tom ale VW spolupracuje také se svým dalším partnerem SAIC.