Tesla loni vyrobila rekordních 367 500 aut – dvakrát víc než za předchozí dva roky dohromady

Americká automobilka Tesla se pochlubila, že v uplynulém roce prodala rekordních 367 500 vozů. Za těmito čísly stojí především úspěch levnějšího sedanu Model 3, díky kterému se výrobci podařilo prodat více aut, než za roky 2017 a 2018 dohromady. O pozitivních výsledcích informuje The Verge.

Ačkoli se jedná o rekordní hodnotu, z pohledu odhadů na rok 2019, které předpokládaly 360 až 400 tisíc prodaných kusů, skončila Tesla blíže ke spodní hranici. Vedle toho se v uplynulém roce podařilo představit dvě nová auta: SUV Model Y a kontroverzní pick-up Cybertruck.

K růstu přispěla továrna v Číně

Jedním z důležitých kroků, které měly zvýšit výrobní kapacitu, bylo otevření továrny v Číně. Díky tomu se zde povedlo vyrábět Model 3 lokálně a prodávat ho za nižší cenu díky absenci nákladů na dopravu a dovozových cel.

Tesla potřebovala zvýšit výrobu a prodeje doslova jako sůl. Do roku 2019 vstoupila v prvním čtvrtletí ztrátou ve výši 702 milionů dolarů, což byl čtvrtý nejhorší výsledek této automobilky od roku 2010, kdy se stala veřejně obchodovanou společností.

Mohl za to prudký pokles prodejů Modelu 3 na konci roku 2018, který generální ředitel Elon Musk připisoval skutečnosti, že firma soustředila svou pozornost na dva nové velké trhy: Evropu a Čínu. Musk uvedl, že rozjezd dodávek na tyto trhy byl „nejobtížnějším logistickým problémem, s jakým se dosud setkal“.

Odrazila se Tesla ode dna?

Společnost musela čelit soustavnému poklesu ceny akcií, které v první polovině roku 2019 spadly na nejnižší hodnotu za poslední tři roky – dokonce až pod 180 dolarů za akcii. Postupně se však podařilo nepříznivý vývoj zvrátit a na konci roku stoupla cena akcií na 420 dolarů.

Z hlediska prodejů bylo nejsilnější poslední čtvrtletí roku 2019, kdy firma prodala celkem 112 tisíc vozidel. Jednoznačně dominoval Model 3 se 92 550 kusy, dražší verze Model X a Model S zaznamenaly dohromady 19 450 prodaných kusů. Jen za čtvrté čtvrtletí se tedy podařilo vyrobit a prodat více aut než za celý rok 2017.

V tomto roce se očekává další navýšení výroby i prodejů, a to zejména díky továrně v Číně, která je pro elektrické vozy největším trhem na světě. Právě tato skutečnost by mohla Tesle pomoci udržet stávající tempo růstu. Musk se tak možná konečně dočká naplnění své vize, podle které by se Tesla měla stát trvale ziskovou firmou.