Tesla měla dlouhatánskou konferenci. Byla to trochu nuda, ale Musk slíbil elektromobil za 600 tisíc korun

Elon Musk v minulosti dokázal udělat show i z akcí s mdlým názvem jako je čtvrteční Tesla Investor Day. Letos to byla trochu nuda, na čtyřhodinové akci nebyla žádná produktová premiéra. Musk se spíše snažil hrát na city, mozky a kalkulačky investorů.

Nejvýznamnější prohlášení: Do roku 2030 chce Tesla zvýšit produkci na 20 miliónu aut ročně. Ve srovnání s produkcí v roce 2022 to je 15násobek! Také je to přibližně tolik aut, která loni dohromady prodaly dvě největší automobilky světa – Toyota a Volkswagen Group.



Musk je pochopitelně hlavní tváří, ale tentokrát jsme viděli mluvit celou řadu jeho špičkových manažerů.

S tím souvisí plánované investice ve výši 175 miliard dolarů (3,8 bilionu Kč). A třeba i výstavba nové gigafactory v severním Mexiku poblíž Monterrey. Musk zdůraznil, že továrna nenahrazuje žádnou předchozí, naopak má za úkol navýšit globální produkci.



Náhled připravované mexické „giga“

Další zlevňování

Právě v Mexiku se má vyrábět nové levné auto, které Tesla stále ještě nepředstavila. Ale přece jen o něm byla řeč. Jeho výrobní náklady mají být poloviční ve srovnání s Modely 3 a Y. Padl i odhad ceny: 25 až 30 tisíc dolarů, tedy asi 550 až 660 tisíc korun.

K oslovení masového trhu hodlá Tesla zlevnit. Už nedávný pokles cen podpořil poptávku. Další prostor prý je, vytvoří jej další optimalizace nákladů a snížení stále ještě značných marží (to už se tolik investorům líbit nemusí, investoři mají marže rádi).



Ukázal se i robot Tesla Optimus – dokonce dva, kteří vyrábí třetího, ale plná sebereplikace je zatím spíše vzdálený cíl. Nicméně vývoj dělá pokroky, Musk upozornil, že při říjnovém AI Day robot neuměl chodit, dnes už ano. I tentokrát Musk zopakoval, že robotická část Tesly bude mít jednou větší hodnotu, než automobilová část.

K dosažení cíle prý bude Tesla potřebovat 10 modelů. Také vyvíjí nový motor – bude efektivnější a neobsahuje drahé minerály, které je nutné těžit ze země.

Překvapivě málo se tentokrát mluvilo o bateriích. Podle Muska jsou hlavní překážkou při zlevňování elektromobilů. Tesla také přiznala, že stále řeší zavedení masové výroby článků 4680, hotovo by mělo být letos.



Musk a spol se také zabývali myšlenkou na udržitelnost lidské civilizace. Co musíme udělat, abychom se zbavili fosilních paliv?

To všechno je moc krásné, ale…

Hloubavý investor, který jedná na základě analýzy strohých faktů, měl z výše vyjmenovaného získat dojem, že firma optimalizuje výrobu, plošně snižuje náklady, dívá se do budoucnosti, škáluje a vůbec že jde všechno správným směrem k dlouhodobě prosperujícímu byznysu. Jenže znovu se ukazuje, že řada teslích investorů jde po emocích, jsou to především fanoušci Elona Muska. Analytici odhadují, že právě ti tentokrát opravdu moc chtěli premiéru nového modelu – to levné auto, o kterém Musk mluví už řadu let. Nebo aspoň modernizaci Modelu Y známou jako Project Juniper.

Ale žádný takový příslib nepřišel. Manažeři jen zopakovali, že letos přijde Cybertruck. Nic nového. A tak i přes veškerou snahu akcie zareagovaly poklesem. Ale není to nic dramatického, mínus 3 % lze označit za standardní reakci po tomto typu akce. A hlavně v kontextu velkých pohybů napříč posledními měsíci opravdu jde jen o malý zoubek na grafu.