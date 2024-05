Jedna lahev obsahovala 750 mililitrů destilátu se 40% obsahem alkoholu. Dle specifikací se jednalo o nejvyzrálejší a nejkvalitnější tequilu, která zraje v dubových sudech jeden až tři roky a měla by se vyznačovat výraznou chutí, vůní a sytou barvou. Cena rozhodně nebyla lidová, ale odpovídala exkluzivitě produktu – v době uvedení stála jedna lahev 250 dolarů, tedy při tehdejším kursu asi 6 810 Kč . Přesto se celá edice velmi rychle rozprodala.

Tesla to ze začátku podpořila tím, že kladivo šlo koupit pouze za 35 000 bodů z referenčního programu – takové body typicky získávají influenceři, přes jejichž odkaz si někdo koupí Teslu. Když si youtubeři a spol nakoupili, Tesla přepnula na běžné peníze a CyberHammer už je k mání na eshopu za 700 dolarů.

Zmíněnou kouli si koupit nemůžete, ale kladivo ano. Jmenuje se Tesla CyberHammer , není stejné, to na pódiu bylo oranžové s trochu jiným tvarem, zato dostanete logo Cybertrucku a jako by fixou načrtnutý tag FRANZ.

Vzpomínáte si na premiéru Cybertrucku ? Šéfdesignér Tesly Franz von Holzhausen vzal obří kladivo a vší silou praštil do ocelových dveří, aby demonstroval jejich odolnost. Chvíli nato přišel ještě slavnější moment, který dostal trojúhelníkovité auto do médií po celém světě – Franz hodil ocelovou kouli proti údajně nezničitelnému oknu a rozbil jej.

Skleničky

Nalít si „tequilu od Elona“ do obyčejné skleničky by asi nebylo to pravé ořechové. Naštěstí existuje elegantní řešení v podobě náležitě stylových skleniček. „Vychutnejte si svůj oblíbený alkohol se sadou sklenic Tesla Sipping Glasses z limitované edice. Každá sklenice je inspirována jedinečnou siluetou Tesla Tequily, má hranaté kontury a vyryté logo Tesla.“ láká popisek k tomuto produktu.

Skleničky Tesla Sipping Glasses

Protože skleničky mají tvar trojúhelníkového hranolu, který při veškeré snaze nelze postavit tak, aby z něj nápoj nevytekl, je součástí balení také kovový stojánek. Sadu dvou skleniček s objemem 44 mililitrů a jednoho stojánku můžete pořídit v e-shopu Tesly za 75 amerických dolarů, což je v přepočtu asi 1 600 Kč.