Tesla Model 3 je nejhorší nový vůz u německých STK. Propadá kvůli brzdám. Nedaří se ani novým škodovkám

Technické kontrolní sdružení TÜV vydává každoročně zprávu TÜV Report, která obsahuje statistiky z několika milionů povinných technických kontrol (ekvivalent české STK). Tím nejdůležitějším je žebříček automobilů seřazených podle míry závad v jednotlivých věkových kategoriích vozů. Letošní zpráva je založena na 10,2 milionů technických kontrol, při nichž bylo zkontrolován stav 221 typů vozidel.

Nejmladší vozy jsou hodnoceny v kategorii stáří 2-3 roky a letos ji opanoval model Volkswagen Golf Sportsvan, u kterého se závady vyskytly pouze v 2 % případů. Na opačné straně žebříčku překvapila Tesla Model 3 s výrazně vyšší mírou závad 14,7 %.

Podle zástupců TÜV patří mezi nejčastější závady u tohoto modelu (a zároveň obecně u elektromobilů) nižší brzdný výkon a zavěšení náprav. Na kondici brzd má s velkou pravděpodobností negativní vliv rekuperace, která značně snižuje nutnost použití mechanických brzd. Na jedné straně tak sice prodlužuje životnost brzdových desek, na straně druhé ale nenamáhané destičky ztrácí brzdný výkon. V případě zavěšení nejčastěji technické kontroly zmiňují v souvislosti s elektromobily závady způsobené vysokou hmotností akumulátorů.

Do žebříčků se samozřejmě dostalo i několik Škodovek. Model Karoq skončil na 7. místě v kategorii vozů do 5 let s mírou závad 5,3 %. Naopak modely Scala a Superb pohořely v kategorii nejmladších vozů do 3 let stáří s mírou závad 9,1 % resp. 9,0 %.

Vozy stáří 2-3 roky:

1. VW Golf Sportsvan 2,0 %

2,0 % 2. Audi Q2 2,1 %

2,1 % 3. Audi TT 2,5 %

2,5 % …

109. Seat Alhambra 10,3 %

10,3 % 110. Dacia Logan 11,4 %

11,4 % 111. Tesla Model 3 14,7 %

Vozy stáří 4-5 let:

1. VW Golf Sportsvan 4,2 %

4,2 % 1. VW T-Roc 4,2

4,2 3. VW T-Cross 4,6 %

4,6 % …

113. BMW 2er Active Tourer 17,6 %

17,6 % 114. VW Sharan 17,7 %

17,7 % 115. BMW X5/X6 17,9 %

Vozy stáří 6-7 let:

1. Mazda CX-3 6,5 %

6,5 % 2. Audi TT 7,2 %

7,2 % 3. VW Golf Sportsvan 7,3 %

7,3 % …

108. Dacia Duster 24,6 %

24,6 % 109. BMW 5er/6er 24,8 %

24,8 % 110. Dacia Dokker 25,9 %

Vozy stáří 8-9 let:

1. Mercedes B-Klasse 10,5 %

10,5 % 2. Suzuki SX4 10,8 %

10,8 % 3. VW Golf Sportsvan 10,9 %

10,9 % …

101. Dacia Logan 29,1 %

29,1 % 102. Fiat Punto 29,7 %

29,7 % 103. Dacia Dokker 32,2 %

Vozy stáří 10-11 let:

1. Audi TT 12,3 %

12,3 % 2. Mercedes B-Klasse 14,6%

14,6% 3. VW Touareg 15,6 %

15,6 % …

97. Renault Clio 34,6 %

34,6 % 98. Dacia Logan 35,5 %

35,5 % 99. Renault Twingo 36,2 %

Vozy stáří 12-13 let: