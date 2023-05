Tesla Model Y je nejprodávanější auto světa. V prvním čtvrtletí porazila spalovací Toyotu a všechny ostatní

Firma JATO Dynamics, která se věnuje analýzám v automobilovém průmyslu, z prodejů v prvním čtvrtletí roku 2023 zjistila, že vítězství patří Tesle Model Y. S 267 200 prodanými kusy o deset tisíc aut přeskočila Toyotu Corolla a její varianty. Napsal o tom web Motor 1.

Corolla ale přece není elektromobil… Přesně tak, jde totiž o žebříček bez ohledu na typ pohonu. Elektrické auto se celosvětově vůbec poprvé dostalo na první místo. A i když je to jen čtvrtletní statistika, už za rok 2022 byla Tesla Model Y třetí po Toyotách Corolla a RAV4 a její prodeje rostou.

Elon Musk už loni v srpnu na setkání s akcionáři prorokoval, že Model Y bude v roce 2023 nejprodávanější. Zdálo se, že je tradičně příliš velkohubý, ale asi věděl, co říká. Tesla prodejům pomohla snížením cen a v letošním prvním čtvrtletí dodala zákazníkům o 69 % Modelů Y víc než ve stejném období před rokem.

Prodejům Tesly velmi pomohla Čína, kde je Model Y velmi oblíbený a z 35 % se prodává právě tady. Naopak Toyotě se tolik nedařilo a prodeje její Corolly meziročně spadly. Na druhou stranu Toyotě patří druhé až páté místo žebříčku, ostatní automobilky se do této zveřejněné části zprávy JATA vůbec nedostaly.

Nejprodávanější auta v Q1 2023 1. místo: Tesla Model Y

2. místo: Toyota Corolla (a její varianty)

3. místo: Toyota Hilux

4. místo: Toyota RAV4

5. místo: Toyota Camry

Tesla Model Y je malé SUV. Základní model s udávaným dojezdem 455 km se prodává za 1 165 490 Kč. Long Range, který ujede až 533 km, stojí 1 355 490 Kč, výkonnější varianta Performance pak 1 455 990 Kč.

Výhodou Tesly je relativně dobrá dostupnost. Model Long Range dokáže doručit do června, Performance do července, základní variantu do srpna. Čekací doba u tradičních automobilek bývá výrazně delší.

JATA při svých statistikách vychází z oficiálních dat o prodejích, z dalších informací i odhadů.