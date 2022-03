Tesla mohla už loni vyrobit elektromobil s dojezdem 1000 km. Neudělala to kvůli jízdním vlastnostem, vysvětlil Musk

Doufáte, že elektromobil Tesla Model S jednou nabídne dojezd až tisíc kilometrů? Pak pro vás máme špatnou zprávu: s největší pravděpodobností se nedočkáte. Vyplývá to z komunikace na sociální síti Twitter, do které se zapojil zakladatel a generální ředitel Tesly Elon Musk.

Jeden z fanoušků Tesly se na Twitteru vyjádřil k nedávno představenému elektrickému sedanu Lucid Air s dojezdem 500 mil (cca 805 kilometrů). Prohlásil, že Tesla bude první, kdo bude sériově vyrábět elektromobil s takovým dojezdem. Musk mu odpověděl, že jeho automobilka mohla vyrobit Model S s dojezdem 600 mil (cca 966 kilometrů) „už před 12 měsíci“.

Proč Tesla neujede na jedno nabití 1000 km?

„Mohli jsme vyrobit Model S s dojezdem až 600 mil před dvanácti měsíci.“ konstatoval Musk. Proč to Tesla neudělala? „Dle mého názoru by to zhoršilo vlastnosti, protože v 99,9 % byste s sebou vezli zbytečnou hmotnost baterie.“

Dle Muska by těžší akumulátory zhoršily jízdní vlastnosti elektrického automobilu, zejména akceleraci a ovladatelnost, ale v neposlední řadě i jeho hospodárnost. Kromě toho vyslovil přesvědčení: „I náš vůz s dojezdem přes 400 mil je víc, než téměř kdokoli využije.“

Přestože se dojezd elektromobilů v posledních letech výrazně zlepšil a mnoho modelů reálně překonává na jedno nabití 300 mil (480 kilometrů), mnoho majitelů (a budoucích majitelů) stále touží po větším dojezdu. Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že nabíjení je časově mnohem náročnější než tankování benzinových vozidel.

Někdo upřednostňuje dojezd před zrychlením

Jak upozornila v komentáři vloggerka It’s Kim Java, za určitých podmínek (například při dálničních rychlostech, chladném počasí, převýšení a plném obsazení) dojezd elektrických vozidel výrazně klesá. Někteří uživatelé by tak pravděpodobně dali přednost lepšímu dojezdu před zrychlením. Musk na tuto poznámku nereagoval.

Muskův komentář naznačuje, že Tesla primárně nehodlá usilovat o větší dojezd svého Modelu S přidáním větší baterie. Lze předpokládat, že v budoucnosti pravděpodobně dosáhne alespoň nějakého zlepšení pomocí dalších optimalizací.

Stojí za zmínku, že u připravovaného sportovního vozu Tesla Roadster je inzerován dojezd 620 mil (998 kilometrů) a nejvyšší zrychlení ze všech aut v nabídce Tesly. Z toho vyplývá, že dlouhý dojezd a špičkové zrychlení, stejně jako dobré jízdní vlastnosti, se vzájemně nevylučují. Jen Tesla nepovažuje za ekonomické snažit se to všechno nabídnout v (podstatně levnějším) Modelu S.