Tesla oznámila první pokles prodejů v historii. Těsně uhájila titul největšího výrobce elektromobilů

Hospodářské výsledky společnosti Tesla za uplynulé čtvrtletí budou známé 29. ledna, ale už dnes víme, kolik prodala (v její terminologii „doručila“) aut. Bylo to 495 570 kusů. Za celý rok Tesla doručila 1 789 226 aut, což je první pokles za…

A v tomto bodě se média přou:

některá opatrnější uvádí za posledních 9 let

jiná za posledních více než 10 let

tabulka prodejů na analytickém webu Backlinko.com sahá do roku 2013 a nevykazuje žádné poklesy, což potvrzuje 10 let růstu

první masově vyráběná Tesla – Model S – se začala prodávat v roce 2012 a v pilotním roce se prodala pouze desetina roku následujícího – což znamená 11 let růstu

Pokud půjdeme dále do historie, narazíme na pilotní model Roadster, který se vyráběl mezi lety 2008 a 2012. Podle Wikipedie i jeho produkce rok za rokem stoupala, nicméně reporting výsledků nebyl konzistentní, prodeje z roku 2011 chybí, takže jistotu nemáme, přesto bych se nebál aktuální pokles prodejů mezi roky 2023 a 2024 označit za první v historii.

Jít z 38% růstu na 1% pokles v roce, kdy firma rozjela prodej nového modelu, rozhodně není dobré znamení. Až budoucnost ukáže, zda je to náznak vážnějších problémů, nebo jen nadechnutí k dalšímu růstu. V roce 2025 bude silným impulsem premiéra vylepšeného Modelu Y Juniper.

Rekordní kvartál

Tesla se v posledním čtvrtletí roku 2024 velmi snažila, aby se světem nerozeběhly podobné titulky, jaké má i tento článek, protože to negativně ovlivňuje sentiment akcionářů. A tak Muskovi lidé vymýšleli jednu akci za druhou – například v domovských USA se do nabídky vrátilo celoživotní bezplatné nabíjení na Superchargertech, které zatraktivnilo Model S, ve hře byly i bezúročné půjčky na nákup.

Akce zabraly. Částečně. Výsledkem byly prodeje v počtu už zmíněných 495 570 kusů, což znamená historický kvartální rekord! Nicméně na celoroční rekord to nestačilo, a tak si Tesla o 1 % pohoršila z 1 808 581 kusů v roce 2023 na 1 789 226 kusů v roce 2024.

Konkurence a jeden prestižní titul

Tesla hrála také souboj s konkurencí. Pokud vynecháme hybridy a zaměříme se na čistě bateriové elektromobily, byl nejsilnějším soupeřem čínský BYD. Co se čtvrtého čtvrtletí týče, BYD Teslu převálcoval: 595 413 vs. 495 570 prodaných aut. Za celý rok je o vlas napřed Tesla (1 764 992 vs. 1 789 226 prodaných aut), ale v počtu vyrobených aut už je napřed BYD: 1 777 965 vs. 1 773 443 kusů. Takže kdo se odteď bude titulovat jako největší výrobce elektromobilů na světě?

A ještě jeden titul je ve hře – nejprodávanější auto roku. V roce 2023 to byla Tesla Model Y, v roce 2024 mohla prvenství obhájit, ale na tyhle statistiky budeme čekat dlouho, klidně až do června.