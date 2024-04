Tesla představí Robotaxi. Musk argumentuje miliardou kilometrů bez mrtvého řidiče

Ačkoli technologie autonomních vozů stále čelí celé řadě překážek, Tesla plánuje robotické taxíky. Na X to naznačil generální ředitel automobilky Elon Musk. Podrobnosti se dozvíme 8. srpna.

Agentura Reuters v pátek napsala, že Tesla zrušila plány na uvedení levného elektromobilu a místo toho bude pokračovat ve vývoji autonomních taxíků. Musk reagoval, že „Reuters (opět) lže“, nicméně neuvedl podrobnosti, nevyvrátil nic konkrétního.

Článek Reuters se odvolával na tři nejmenované osoby a interní dokumenty. Dle nich měla Tesla oznámit, že se vzdává svého cíle vyrábět cenově dostupnější elektromobil ve prospěch zaměření svého úsilí na robotické taxi.

Autonomní taxíky Tesla

Analytici se na plány na uvedení samořídicích robotických taxíků dívají s obavami. Je totiž velkou otázkou, nakolik jsou stávající technologie použitelné k provozu bez řidiče. Pokud by Teslu postihly podobné nepříjemnosti, jakým v nedávné minulosti čelila firma Cruise, mohlo by to poškodit celou značku.

Jak už to u generálního ředitele Tesly bývá, je těžké rozeznat, co je skutečnost a co blufování. I kdyby byly robotické taxíky skutečně představené v srpnu, nemusí to ani zdaleka znamenat, že budou hned jezdit ulicemi a vozit cestující.

Velký otazník visí nad uvedeným termínem, který přímo láká k sarkastické poznámce, že Musk jaksi zapomněl zmínit rok, ve kterém by měly taxíky Tesly vyjet do ulic. V minulosti se opakovaně stalo, že Muskovy firmy nedodržely avizované termíny – zmínit můžeme Cybertruck představený v roce 2019, slíbený na rok 2021, ve skutečnosti prodávaný až na konci roku 2023.



Muskův hlavní argument? Majitelé Tesel s autopilotem FSD doteď kumulativně najezdili přes miliardu mil bez jediného zaznamenaného úmrtí, což je podle NHTSA (Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu) v ostrém kontrastu s 13,3 úmrtími na miliardu mil, když řídí lidé. Naježděné míle jsou tedy cenná data pro učení AI a do budoucna budou přibývat čím dál rychleji.

Kolem taxíků od Tesly panuje skepse

„Všichni ostatní zjistili, že to, co považovali za dvouletý nebo tříletý projekt, se nakonec ukázalo jako projekt na 10 nebo 20 let,“ řekl profesor Philip Koopman z Carnegie Mellon University, který se zabývá bezpečností autonomních vozidel. „Tesla to zjistila také.“

Koopman mimo jiné kritizuje Muskovo rozhodnutí nepoužívat v autonomních vozech Tesla LIDAR (snímač, který určuje vzdálenost od objektů na základě odrazu laserového paprsku). Rozhodnutí využívat pro orientaci v prostoru pouze kamery a radar je podle něj podobné, jako chodit s rukama svázanýma za zády.

K záměru rozjet robotické taxíky se vyjádřil také bývalý generální ředitel konkurenční firmy Waymo John Krafcik: „Tesla před osmi lety slíbila, že všechny její vozy budou plně autonomní, a přestože během té doby několikrát změnila svůj přístup, mnozí se domnívají, že k dosažení plné autonomie jí ještě zbývají roky.“

Každopádně vývoj autonomních vozidel rozhodně neprobíhá tak hladce, jak se ještě několik let zpět předpokládalo. Například firma Ghost Autonomy, která se zabývala softwarem pro autonomní řízení, ve středu 3. dubna ukončila svou činnost s odkazem na nejistou cestu k zisku.