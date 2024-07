Tesla přidává zajímavou verzi Modelu 3. Je druhá nejlevnější a má druhý nejdelší dojezd

Bohužel zatím jen v USA, ale Tesla vrací do nabídky Model 3 Long Range RWD a dochází tak k pěknému paradoxu. Napříč celým portfoliem značky je to druhé nejlevnější auto (levnější je jen základní RWD), ale také je to Tesla s druhým nejdelším dojezdem – udávaných 584 km překonává jen Model S AWD s dojezdem 646 km (obojí podle americké normy EPA).

Otázkou je, zda se podobné nabídky dočkáme i u nás. V USA prodávaný Model 3 Long Range RWD splňuje podmínky americké federální dotace pro elektromobily ve výši 7500 dolarů. To mj. znamená, že nepoužívá baterii vyrobenou v Číně a je s otazníkem, nakolik je taková konfigurace opakovatelná i v evropských podmínkách.