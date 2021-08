Tesla připravuje humanoidní roboty. Mají být přátelští a dokážete před nimi utéct

Generální ředitel Tesly Elon Musk překvapil prohlášením, podle kterého jeho firma pracuje na humanoidním robotovi. První funkční prototyp chce postavit během příštího roku. Robot bude využívat zkušenosti s automatizovanými stroji v továrnách a také část hardwaru a softwaru, který pohání Autopilota v autonomních vozech.

Musk, který v minulosti opakovaně hovořil o svých obavách z umělé inteligence, uvedl, že Tesla Bot „má být přátelský“. Firma stroj navrhuje na „mechanické úrovni“ s tím, že „před ním bude možné utéct a nejspíš ho přemůžete“. Bude měřit 173 centimetrů, vážit 125 kilogramů a místo obličeje má mít obrazovku, na které se budou zobrazovat důležité informace. V jeho hlavě pak bude osm kamer.

Tesla Bot

Na webových stránkách je uvedeno, že roboti budou určeni pro „nebezpečné, opakující se nebo nudné úkoly“. „Myslím, že v budoucnu bude fyzická práce v podstatě volbou – pokud ji chcete dělat, můžete,“ řekl Musk. Nákresy robota odhalil v závěru akce AI Day, na které jeho společnost představila nové technologie umělé inteligence a superpočítače. Na pódiu byla také přítomna nefunkční figurína.

Tesla Bot vypadá jako člověk se dvěma rukama s pěti prsty a dvěma nohama. Dokáže běžet rychlostí maximálně 8 kilometrů za hodinu, což je podle Muskova ujištění dostatečně pomalé na to, aby většina lidí dokázala utéct, pokud se něco pokazí. „Pokud dokážete běžet rychleji, bude to v pořádku,“ konstatoval lehce sarkasticky.

Musk si představuje, že roboti nahradí velkou část namáhavé práce, která v současnosti zabírá čas mnoha lidem. Nejde přitom jen o práci, ale i věci jako jsou nákupy potravin a další každodenní rutinní úkoly. V budoucnosti by tak fyzická práce měla být volbou, se všemi důsledky, které to může mít pro ekonomiku.

Bláznivý nápad, nebo realita?

„Když se zamyslíte nad tím, co právě teď děláme s auty, Tesla je pravděpodobně největší robotická společnost na světě, protože naše auta jsou jako polointeligentní roboti na kolech,“ řekl Musk. „S plně samořídícím strojem, ... který se bude dále vyvíjet, s Dojo a všemi neuronovými sítěmi, jež rozpoznávají svět a chápou, jak se v něm pohybovat, dává tak trochu smysl přenést to do humanoidní podoby.“

Tesla není jedinou automobilkou, která chce vyrábět humanoidního robota. Robot Asimo od Hondy existuje už desítky let a je neuvěřitelně vyspělý. Podobně japonská Toyota a americký General Motors mají také své vlastní roboty. Tesla však budí rozruch hlavně v kontextu s využíváním umělé inteligence, která by mohla dát robotovi do vínku řadu zajímavých funkcí.

Historie Tesly je plná bláznivých nápadů, které se nikdy neuskutečnily – například síť Superchargerů na solární pohon, výměna baterií nebo robotické nabíječky ve stylu hada. Je proto zásadní otázkou, zda funkční Tesla Bot vůbec někdy spatří světlo světa.