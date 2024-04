Tesla propustí 10 % zaměstnanců. Podle Elona je to příprava na růst, ale experti varují před čínskou konkurencí

Tesla v interním e-mailu oznámila, že propustí více než 10 % zaměstnanců na celém světě. To je hodně i na poměry amerických IT gigantů, kteří tímto způsobem čas od času zefektivňují svůj provoz či reagují na krize.

Šéf firmy Elon Musk je známý impulsivními rozhodnutími, ale zdá se, že tohle není ten případ. Podle řady indicií se Tesla na velké propouštění připravuje už několik měsíců. Manažeři napříč firmou měli za úkol identifikovat klíčové členy svých týmů, aby za oběť škrtům nepadl někdo důležitý. Program pro distribuci zaměstnaneckých akcií byl pozastaven, u řady zaměstnanců byl zrušen pohovor ke každoročnímu hodnocení. Gigafactory v Šanghaji má snížený plán na budoucí produkci, Gigafactory Texas zkracuje směny u linek pro výrobu Cybertrucku.

Plné znění dopisu V průběhu let jsme se rychle rozrostli o několik továren po celém světě. S tímto rychlým růstem docházelo v některých oblastech ke zdvojení rolí a pracovních míst. Při přípravě společnosti na další fázi růstu je nesmírně důležité, abychom se zaměřili na všechny aspekty s cílem snížit náklady a zvýšit produktivitu. V rámci tohoto úsilí jsme provedli důkladnou revizi organizace a učinili jsme obtížné rozhodnutí snížit počet zaměstnanců o více než 10 % v celosvětovém měřítku. Není nic, co bych nenáviděl víc, ale takový krok je nutný. Umožní nám to být agilní, inovativní a hladoví po dalším cyklu růstové fáze. Rád bych poděkoval všem, kteří ze společnosti Tesla odcházejí, za jejich dlouholetou tvrdou práci. Jsem vám hluboce vděčný za vaše četné příspěvky k našemu poslání a přeji vám, aby se vám dařilo. Těm, kteří zůstávají, bych chtěl předem poděkovat za nelehkou práci, která je před nimi. Vyvíjíme jedny z nejrevolučnějších technologií v oblasti automobilů, energie a umělé inteligence. Zatímco budeme společnost připravovat na další růstovou fázi, vaše odhodlání bude mít obrovský význam pro to, abychom dosáhli cílů. Děkuji, Elon

Některé spekulace z posledních týdnů mluvily o až 20 procentech, nakonec tedy jde o „více než 10 %“. Vzhledem k tomu, že Tesla má 140 tisíc zaměstnanců, půjde o více než 14 tisíc lidí. Někteří z vybraných už přišli o přístup k firemním systémům. Termín skutečného odchodu záleží na lokální legislativě a dalších okolnostech, ale pohybujeme se v řádu týdnů až několika málo měsíců.

Experti se snaží přijít na to, co se ve firmě děje, co je hlavním motivem propouštění. Tesla nedávno oznámila slabé prodeje, pokles prodejů překonal i pesimistické odhady. Report nerozděluje čísla na jednotlivé regiony, ale předpokládá se, že k největšímu propadu došlo v Číně, kde posiluje domácí konkurence. Odborníci varují, že může jít o historický přelom – Tesla sice udělala pro globální elektromobilitu zásadní službu, ale razantní nástup čínské konkurence může být nad její síly.

Naděje vzbuzuje orientace firmy na AI, kladně hodnocenou nejnovější verzi „Autopilota“ a na srpen oznámené Robotaxi. Další komentář k situaci můžeme od Elona Muska očekávat v úterý 23. dubna, na kdy Tesla oznámila další konferenční hovor s investory.