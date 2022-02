Tesla řeší problémy s Autopilotem. Nezastavuje na STOPkách a bezdůvodně zpomaluje

Automobilka Tesla se v poslední době potýká s problémy se svým systémem autonomního řízení označovaným jako Autopilot. Mimo jiné bude muset svolat 53 822 vozů s beta verzí systému Full Self Driving (FSD), které nezastavovaly na křižovatkách označených značkou STOP.

Tesla v lednu přinesla profily autonomního řízení „Chill“, „Average“ a „Assertive“, které nabízejí různé styly jízdy. Problém je ve funkci „Rolling Stop“, která je součástí režimu „Assertive“, jež způsobuje, že automobil za určitých okolností nezastaví na značce „Stůj, dej přednost v jízdě“, což je v rozporu s americkými zákony.

Abychom byli konkrétní: pokud se Tesla blíží ke křižovatce se čtyřmi cestami rychlostí nižší než 9 km/h a v blízkosti křižovatky nezjistí žádné další účastníky silničního provozu ani chodce, bude pokračovat v jízdě touto rychlostí, aniž by zcela zastavila na značce STOP.

Tesly nezastavují na STOPkách

„Zákon o bezpečnosti motorových vozidel zakazuje výrobcům prodávat auta s vadami, které představují nepřiměřené riziko pro bezpečnost, včetně záměrných konstrukčních rozhodnutí, která jsou nebezpečná,“ řekl mluvčí amerického Národního úřadu pro bezpečnost silniční dopravy (NHTSA).

„Na základě jednání s NHTSA o našich obavách společnost Tesla informovala úřad, že provede stažení funkce 'Rolling Stop' jako jedné z funkcí jízdního profilu v softwaru Full Self Driving. V nové aktualizaci softwaru již nebude funkce 'Rolling Stop' dostupná.“

Svolávací akce se týká sedanů Model S a SUV Model X z let 2016 až 2022, sedanů Model 3 z let 2017 až 2020 a SUV Model Y z let 2020 až 2022 s firmwarem 2020.40.4.10 nebo novějším zapojených do beta testování funkcí FSD. Nový firmware 2021.44.30.15 funkci „Rolling Stop“ prostě vypne.

Nejde o první svolávací akci

Jedná se o třetí velkou svolávací akci automobilů Tesla během několika měsíců. V prosinci byla firma nucena svolat 475 000 vozidel kvůli problémům s kamerou a předním kufrem, které byly potenciálně nebezpečné.

V listopadu se svolávací akce týkala 11 704 vozidel. Jejím důvodem byla softwarová závada v systému Full Self Driving. Tato chyba v některých případech způsobovala „falešné varování před čelní srážkou“ nebo bezdůvodné automatické brzdění. Na rozdíl od prosincové svolávací akce byla Tesla schopna problém vyřešit prostřednictvím OTA aktualizace.

„Fantomové brzdění“

Zkuste si na YouTube vyhledat výraz "phantom braking". Zobrazí se vám dlouhý seznam videí, ve kterých si majitelé Tesel stěžují na nepředvídatelné a nelogické chování auta v režimu Autopilot. Tento problém je známý a dobře zdokumentovaný již několik let, ale nyní se jeho výskyt stupňuje.

Podle středeční analýzy deníku Washington Post je počet stížnosti týkajících se problémů s automatickým brzděním v posledních měsících vyšší než kdykoli předtím. Počátky lze vysledovat v souvislosti s nedávnými změnami softwaru a hardwaru systému Autopilot. Zvýšený počet stížností ze strany majitelů eviduje také Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu.

Náhlé bezdůvodné brzdění, označované také jako „fantomové brzdění“ („phantom braking“), způsobuje samovolné zpomalování vozu při dálničních rychlostech, když je zapnutá funkce Autopilot. Zatímco v prvních měsících roku 2021 byly každý měsíc podány jen jednotky stížností, v listopadu jejich počet náhle vzrostl na 51. Dvouciferná čísla pak pokračovala po celou zimu i v novém roce.

Ke zhoršení situace přispělo, že Tesla loni zahájila přechod na systém „Tesla Vision“, který v nových vozech nepoužívá radarové senzory. Systém Autopilot je v Teslách z konce roku 2021 založen pouze na kamerách.

Generální ředitel Elon Musk je horlivým zastáncem kamerového vidění jako jediného hardwaru pro sledování okolí. Systémy automatického řízení jiných automobilek však k detekci objektů a vzdáleností vedle kamer využívají radar a LiDAR, díky čemuž vytvářejí efektivnější a redundantnější detekční systém.

V listopadu řidič vozu Tesla z města Mount Vernon ve státě New York nahlásil několik případů, kdy jeho vůz „prudce brzdil“, když zdolával kopec nebo se k němu v protisměrném jízdním pruhu blížilo velké vozidlo. Jiný řidič z West Kill ve státě New York hlásil podobné situace: jeho vozidlo údajně „více než desetkrát v průběhu 20 mil“ duplo na brzdy, když se k němu v protisměrném pruhu blížila velká vozidla.