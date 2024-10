Tesla Robotaxi má jen dvě místa a chybí mu nabíjecí konektor. Překvapením večera je Robovan

Tesla má za sebou event s podtitulem WE, ROBOT. Elon Musk na ní představil očekávaný autonomní taxík Robotaxi a překvapivě také větší Robovan pro přepravu skupinek lidí či větší náklad. Nová autonomní vozidla mají vynést Teslu do nových výšin.

Robotaxi, Cybercab

Oficiálně se jmenuje Robotaxi, ale Musk používá i alternativné jméno Cybercab. Skutečně postrádá volant a pedály, řízení bude kompletně autonomní, což také znamená, že se na silnice dostane, až to dovolí legislativa. A ještě jednu věc Robotaxi nemá konektor. Nabíjet se má přes indukční bezdrátovou nabíječku, jako to dnes známe ze smartphonů. Dveře se otevírají nahoru jako u Lamborghini. Do kabiny se vejdou pouze dva pasažéři, zato vzadu je velký nákladní prostor.



Tesla Robotaxi, rendery.

Musk řekl, že plně autonomní vozidla budou 10× až 20× bezpečnější, než dnešní auta. A výrazně levnější má být i jejich provoz. Kilometr s městským autobusem podle Muska stojí 1 dolar, kilometr s robotaxíkem má stát pouze 0,2 dolaru. „Je to budoucnost, ve které si večer sednete do auta a ráno se odpočatí probudíte v cílové destinaci,“ říká Musk.

Akce se konala ve filmových studiích v kalifornském Burbanku. Warner Bros. Discovery tam má postavené umělé město, které má Tesla dokonale zmapované, takže jsme viděli i živé demo. Robotaxíků bylo 50 a kromě Muska se svezli i hosté eventu.



Další rendery, ale aspoň je grafici Tesly zasadili do městského prostředí, které má být robotickému taxíku nejbližší.

Prototypy Robotaxi se mají dostat na silnice v Texasu a Kalifornii už v roce 2025, produkce má začít v roce 2026, i když pak Musk připustil, že to možná bude spíše až 2027.

Robovan

Tatímco o Roboraxi se mluví už několik měsíců, Robovan byl překvapením večera. Jestliže lze design Robotaxi označit za futuristický, Robovan jde ještě dále. Jako kdyby vypadnul ze sci-fi filmu, má zakrytá kola a tvarem připomíná rychlovlak. Jde o větší vozidlo, které poslouží buď skupině až 20 cestujících, velkému nákladu, nebo jakékoliv kombinaci obojího. Některé rendery také naznačují, že by mohl sloužit jako obytný vůz.



Galerie k Robovanu.

Jestliže je Robotaxi ambiciózní projekt, který začne už v příštích letech probublávat na veřejné silnice, Robovan můžeme označit za vzdálený sen.

Článek průběžně doplňujeme...