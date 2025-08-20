Tesla s batohem. Model Y L je trochu dražší, trochu větší a dovnitř se vejde šest lidí

Tesla předvedla nezvyklý krok. Aby zabojovala na přehřátém čínském trhu, představila novinku – Tesla Model Y L je zvětšená verze populárního vozu, kde L znamená Long. Myšlenka byla taková, že stárnoucí velký rodinný Model X je v čínské konkurenci příliš drahý, a tak několika jednoduchými úpravami vznikne levnější alternativa. Povedlo se, základní YL je při startu prodeje jen o cca 8 % dražší než krátký Model Y (verze Long Range AWD se stejným dojezdem). Jestli to bude stačit na úspěch, ukáže až budoucnost.
Přímé srovnání: nahoře Model Y, dole prodloužený YL.
První auta se dostanou k zákazníkům v září 2025. Podle aktuálních vyjádření automobilky se s YL mimo Čínu nepočítá.
Tesla Model Y L má šest sedadel, má o 15 cm delší rozvor, o 18 cm delší a o 5 cm vyšší karoserii – to aby měli dostatek prostoru i cestující ve třetí řadě. Udávaný dojezd 751 kilometrů vypadá fantasticky, ale je stejný jako u krátkého Modelu Y ve verzi Long Range. Navíc musím připomenout, že jde o údaj v čínské metrice CLTC, v realističtější evropské WLTP je to zhruba 615 km.
Interiér dostal trochu větší hlavní displej (15,4" –> 16") a více reproduktorů. Zajímavá je prostřední řada tzv. kapitánských sedaček – jsou elektricky nastavitelné, dostaly elektricky výsuvné opěrky pro ruce, jsou ventilované a vyhřívané. Druhá a třetí řada se dá složit do kompletně rovné podlahy, čímž vznikne obrovský nákladní prostor, nebo místo pro nocleh.